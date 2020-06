Der Publizist Dieter E. Zimmer ist tot. Der ehemalige Feuilleton-Chef der Wochenzeitung "Die Zeit" starb bereits am 19. Juni im Alter von 85 Jahren in Berlin. Das hat der Zeit-Verlag am Montag bestätigt.

Zimmer war lange Redakteur der "Zeit" und von 1973 bis 1977 ihr Feuilleton-Chef. Seit dem Jahr 2000 lebte er als freier Schriftsteller, Literaturkritiker, Übersetzer und Publizist in Berlin.