Aber als es losgeht in der Dämmerung, als die Rheintöchter in Lurexminis ihr Gold beschwören, da hatten garantiert alle im Publikum die totale Gänsehaut. Endlich wieder Oper. Endlich wieder Livemusik. Ein erstaunlich satter Wagnersound mit fantastisch guten Sängern, denen jede Sekunde anzumerken war, wie glücklich sie sind, endlich vor Opernfans zu singen - und sei es im Parkhaus. Alle Solisten hätten im Haus am gleichen Abend die Rheingoldpremiere auf der großen Bühne singen sollen. Aber diese kleine Fassung von 110 Minuten, entwickelt vor 20 Jahren in Birmingham von Jonathan Dove, hat ihren Charme und bekommt mit Solisten wie Thomas Blondelle als Feuergott Loge und vor allem Annika Schlicht als Göttergattin Fricka einen zauberhaften Glanz.

Erst vor zehn Tagen hat die Oper die Genehmigung erhalten, das Rheingold auf dem Parkdeck überhaupt aufführen zu dürfen. Spielleiter Neil Barry Moss hat die Szene eingerichtet mit einer klugen Idee. Der Ring ist kein Schmuckstück, das Macht ohne Maß verleiht. Er ist die Partitur. Corona hat als Alberich diesen Schatz geraubt. Ein bisschen Persiflage hier, ein wenig Kostümkitsch dort: alles passt zur Improvisation des Ortes.

Dietmar Schwarz, der Intendant der Deutschen Oper, ist glücklich, wenigstens sechs Mal bis zur Sommerpause dieses Rheingold, längst ausverkauft, anbieten zu können. Nach der Sommerpause sollen am 12. August die Proben zur Walküre in der Regie von Stefan Herheim am größten Opernhaus Berlins beginnen. Premiere: 27. September. Alle Daumen sind gedrückt.

4,2 Millionen Euro Einnahmeverluste hat die Deutsche Oper durch Corona zu verzeichnen, 90 Prozent der 550 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Was aus den Gastverträgen der kommenden Saison wird, steht in den Sternen über dem offenen Parkdeck. Bis zum 26. September bietet die Deutsche Oper ein reduziertes Programm nach Corona-Maßstäben an. Hoffen wir, dass die Walküren dann mit Wotan reiten dürfen, in dessen Burg am Ende des Rheingolds die Götter ziehen. Es folgt: Jubel und donnernder Applaus.