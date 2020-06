Vielleicht auf das Unglück, von dem er in vielen Schauergeschichten kündet - oder aber viel romantischer: auf seine Rabenfrau. Schließlich trägt er einen goldenen Ring am Fuß. Und das Thema der diesjährigen Rohkunstbau-Ausstellung auf Schloss Lieberose lautet: "Zärtlichkeit -vom Zusammenleben".

"Das, was wir jetzt alle erlebt haben mit der Pandemie, hat das Thema nochmal verschärft", sagt Kuratorin Heike Fuhlbrügge, "und es auf eine sehr persönliche Ebene gebracht." Es gehe in der Ausstellung um die Frage, wie wir gesellschaftlich umgehen mit Gefühlen, mit der Familie, Mitmenschen, Flüchtlingen.

Mal spielerisch, mal voller Ernst, mal ironisch, mal unumwunden nähern sich die 20 teilnehmenden Künstler dem Thema an, mit den verschiedensten Mitteln der Kunst: Gemälde, Video, Skulptur. Alicja Kwade etwa hat im Schlosshof einen Betonsockel postiert, darauf ein ausgehöhlter Granitblock, der ganz eng ein blitzendes Metallrohr umschließt. Zärtlich zerfließt dagegen der Spiegel, den sie in einem der Säle drinnen an die Wand gelehnt hat.

Überhaupt wird vieles, was sonst starr ist, ganz weich in dieser Schau: die Straßenlaterne, die Via Levandowsky mitleiderregend am Boden drapiert hat, die unzertrennbar ineinander verschlungenen Absperrgitter von Bettina Pousttchi. Vielfach machen sich dabei die Künstler die Atmosphäre des Ortes zu nutze - den maroden Charme des Verfalls, der das über Jahre unrestaurierte Schloss prägt.