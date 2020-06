Das traditionsreiche Berliner Stadtmagazin "Zitty" stellt nach 43 Jahren sein Erscheinen in gedruckter Form ein. Das bestätigte Geschäftsführer Robert Rischke von der GCM Go City Media GmbH am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin. Der Berliner DJV-Vorsitzende Christian Walther sprach vom "ersten Opfer von Corona in der Berliner Medienlandschaft".



Nach Informationen des Berliner Journalistenverbandes wurden die Beschäftigten in dieser Woche von der Geschäftsleitung über den Schritt informiert. Die festangestellten Redaktionsmitglieder hätten sich bereits seit einiger Zeit in Kurzarbeit befunden. Kündigungen seien vorerst nicht geplant, berichtet der DJV. Er sieht aber vor allem Pauschalisten und freie Mitarbeiter des Blattes akut gefährdet.