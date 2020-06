Bild: Detlef Günther

Zitadelle Spandau will umstrittene Plastik zeigen - Zerschlagene Skulptur soll auch ohne Kopf ins Museum

19.06.20 | 17:28 Uhr

Unbekannte haben in Berlin-Zehlendorf einer Steinfigur aus den 1920er-Jahren den Kopf abgeschlagen. Der Bezirk hatte den Abbau schon beschlossen - die Skulptur sei rassistisch. Das umstrittene Werk soll nun in einer Ausstellung gezeigt werden.



Eine in Berlin-Zehlendorf am Mittwoch massiv beschädigte Steinskulptur soll nun Teil einer Ausstellung der Zitadelle Spandau werden - trotz des derzeit fehlenden Kopfes der Figur. Das teilte das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf dem rbb am Freitag mit.



Die Zitadelle Spandau habe erklärt, dass sie die nun beschädigte Skulptur in ihrer Ausstellung "Enthüllt" zeigen wolle. Auch "geköpft" könne die Figur in die dortige Ausstellung integriert werden: "Das Interesse ist weiter da, weil das natürlich auch ein Zeitdokument ist", teilte das Bezirksamt rbb|24 mit.

Künstler Arminius Hasemann umstritten

Der Figur trägt den Namen "Hockende Negerin" und steht in der Zehlendorfer Leuchtenburgstraße. Die Skulptur stammt vom Bildhauer Arminius Hasemann. Sie zeigt eine kniende weibliche Figur, mit gebeugtem Rücken, die Hände nach vorne gelegt. Der Figur war in der Nacht zu Mittwoch von Unbekannten der Kopf abgeschlagen worden. Der "Tagesspiegel.de" berichtete.



Nach Recherchen der Hochschule für Technik und Wirtschaft [bildhauerei-in-berlin.de] schuf der zuletzt nur noch wenig beachtete Berliner Künstler Arminius Hasemann die Figur im Jahr 1922. Hasemann und seine Arbeiten stehen auch aufgrund seiner Tätigkeit für die NSDAP in der Kritik. Nach dem 2. Weltkrieg war Hasemann in Ost- wie auch in West-Berlin für verschiedene Auftraggeber tätig, an verschiedenen Gebäuden in Berlin sind von ihm geschaffende Figuren oder Reliefs zu sehen.



"Stark geeignet, rassistische Stereotypen zu transportieren"

Die offiziell betitelte Figur "Hockende Negerin" hatte zuletzt aufgrund ihrer stereotypen Darstellung für Proteste gesorgt. Die HTW weist auf einer Info-Webseite auf eine "für die Kunst der 1920er Jahre nicht untypische, aus heutiger Sicht rassistische Tendenz" der Darstellung hin. In der Folge der Debatten hatte die BVV im Januar beschlossen, die "rassistische Skulptur 'Negerin'" zu entfernen [berlin.de]. Zur Begründung hieß es unter anderem, die Figur stelle die "afrikanische Frau (...) einfältig" dar und sei "stark geeignet, rassistische Stereotypen zu transportieren". Weder die Skulptur noch die Vita des Künstlers seien "derart herausragend, dass sie eine Ausstellung und Würdigung in dieser Weise rechtfertigen würden".



Nun meldeten die Kuratoren der Dauerausstellung "Enthüllt" in der Zitadelle Spandau Interesse an, die Figur künftig in der Ausstellung zu zeigen. Der Untertitel dieser Schau lautet "Berlin und seine Denkmäler" und das Museum sieht sie als "kulturhistorische Ausstellung politischer Denkmäler, die einst das Berliner Stadtbild prägten, aber später daraus verschwunden sind". Unter anderem zeigt die Ausstellung den "Zehnkämpfer" von Arno Breker und den Lenin-Kopf des monumentalen Denkmals vom heutigen Platz der vereinten Nationen.

Bislang keine ähnlichen Fälle in der Stadt

Nach Angaben des Bezirksamts gibt es derzeit keine weiteren Fälle derartiger Gewaltakte an jüngeren oder älteren Denkmälern im Bezirk oder der Stadt. "Was es immer mal wieder gibt im Bezirk, ist, dass irgendwelche Gedenktafeln beschmiert werden", hieß es. Die nun beschädigte Skulptur sei der erste Fall einer derartigen Zerstörung.



Nachdem vor wenigen Wochen der Afroamerikaner George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis (Minnesota) in den USA ums Leben gekommen war, hatten Protestierende dort und nach wenigen Tagen auch in Großbritannien Denkmäler beschädigt, die Figuren würdigten, die als Unterstützer von Sklaverei und Rassentrennung gelten.