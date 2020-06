Bild: dpa/Global Travel Images

Club in Friedrichshain - Dem "Yaam" droht das Aus

29.06.20 | 23:03 Uhr

Das "Yaam" in Friedrichshain könnte für immer dicht machen. Der Grund: Die Spree-Ufermauer, auf der das Clubgelände steht, ist marode. Der Bezirk soll das Clubgebäude deswegen nun versiegelt haben.

Der Club "Yaam" in Friedrichshain-Kreuzberg steht kurz vor der endgültigen Schließung. Grund soll ein vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg beauftragtes statisches Gutachten sein, das ergeben haben soll, dass die Standsicherheit der Ufermauer am Club nicht mehr gegeben sei. Das teilten die Betreiber des Yaam am Montag in einer Pressemitteilung mit. Das Clubgebäude sei bereits versiegelt worden, heißt es in dem Schreiben. Die Betreiber erklären darin: Bereits 2003 habe ein statisches Gutachten vor dem maroden Zustand der Mauer und einer möglichen Gefahr für das Gelände gewarnt. "Trotzdem beschäftigten sich Bezirk, Senat und Bund nur mit der Frage, wer die Sanierungskosten zu tragen habe." Das vom "Yaam" seit Jahren geforderte Gutachten über die Standsicherheit von Ufer und Gebäude sei erst Ende 2019 in Auftrag gegeben worden und führe nun zur aktuellen Sperrung, obwohl die Statik des Gebäudes aus technischen Gründen bisher überhaupt nicht bewertet worden wäre.

Begrenzter Betrieb erst seit 12. Juni

Aufgrund der Corona-Epidemie musste das "Yaam" seinen Betrieb am 12. März vorübergehend einstellen. Erst am 12. Juni konnte ein begrenzter Betrieb im Außenbereich unter strikter Beachtung aller Hygienebestimmungen wieder aufgenommen werden. "Ohne Zugang zu Büro- und Logistikräumen, mit einem Bauzaun auf dem gesamten Gelände ist ein Außenbetrieb kaum möglich", so die Clubbetreiber. Eine dauerhafte Sperrung der Halle würde das endgültige Aus für den Club bedeuten, da dann auch nach der Corona-Krise keine Indoor-Veranstaltungen möglich wären. Die Betreiber dazu: "Wir fragen uns, ob das Bezirksamt diese Konsequenz nur in Kauf nimmt, oder ob die endgültige Verdrängung des 'Yaam' bezweckt ist."

Versiegelung mündlich begründet

Wie es in dem Schreiben weiter heißt, hatte die Bezirksverwaltung - die auch Eigentümerin des Geländes und für die Instandhaltung der Mauer verantwortlich sei – dem "Yaam" am 24. Juni 2020 eine bevorstehende Absperrung der Uferflächen angekündigt. In einem für den 1. Juli 2020 vereinbarten Treffen sollten zwischen dem "Yaam" und der Bauaufsicht die Modalitäten diskutiert werden. Am vergangenen Freitag sei dann entgegen der Absprachen das Hauptgebäude amtlich gesperrt und versiegelt worden. Die Versiegelung des Gebäudes sei mündlich damit begründet worden, dass es sich zum Teil weniger als fünf Meter vom Ufer entfernt befinde und die Standsicherheit der Halle nicht ausreichend geprüft sei. Eine schriftliche Begründung der Sperrung liege bisher nicht vor. Die Verwaltung war am späten Montagabend auf rbb|24-Anfrage für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen. Das "Yaam"-Team teilte auf der Facebook-Seite des Clubs mit: „Wir hatten nur wenige Stunden um unsere Büros und Innenräume zu räumen. Seit Freitag haben wir keinen Zugang mehr zu den Räumlichkeiten des 'Yaam'." Den Club gibt es bereits seit 25 Jahren, 80 Menschen arbeiten dort.