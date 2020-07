Die Bayreuther Festspiele hätten wie jedes Jahr am 25. Juli beginnen sollen. Jetzt ist das Haus coronabedingt geschlossen. Eine kleine Eröffnung gab es dennoch. Am Pult: der gebürtige Berliner Christian Thielemann. Und hier und da tropfte auch ein Tränchen. Von Maria Ossowski

Vogt ist cool wie immer mit seiner Harley angereist, er hätte die Partie des Stolzing auch zur Eröffnung gesungen, ebenso wie die Finnin Camilla Nylund die Partie des Evchens. Der gebürtige Berliner Christian Thielemann, musikalischer Direktor der Festspiele, wie immer Gast in einem kleinen Hotel abseits der Bayreuthshow, dirigiert das zauberhafte Siegfriedidyll. Und spätestens bei Camilla Nylunds Wesendonckliedern mit den Tristanklängen tropft hie und da ein Tränchen im Publikum.

Die Villa Wahnfried ist fürs Publikum geschlossen. Aus dem Salon übertragen Mikrofone und TV Kameras das einmalige Konzert auf zwei Großleinwände nach draußen. 14 Musiker des Festspielorchesters sind extra angereist, ebenso wie die Weltstars Camilla Nylund und Klaus-Florian Vogt. Der Startenor mit der wunderbar hellen, kräftigen Stimme beginnt mit dem berühmten Stolzinglied aus den Meistersingern: "Fanget an!"

Bayreuth im Sommer, das ist nicht allein Elite und Prominenz. Das sind hauptsächlich Wagnerfans aus aller Welt, Genießer, die in billigen Pensionen weitab des Trubels wohnen, und die jeden Morgen im Frühstücksraum lang und breit die Vorstellung des gestrigen Abends diskutieren. Vierhundert von ihnen haben Karten ergattern können. Mit fünf Euro waren sie dabei und glücklich über die kleine Ersatzeröffnung

Auf dem Festspielhaus oben weht derweil als Signal, vielleicht auch aus Trotz, die berühmte Festspiel-Fahne. Die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth inszeniert jeden Vormittag an Vorstellungstagen ein Pop-Up-Event auf dem Vorplatz und stellt dies ins Netz. Es gibt auch Führungen im Festspielhaus.

Berliner Senat kippt Singverbot in Räumen

Wie es im nächsten Jahr weiter geht? Katharina Wagner, die Festspielchefin, erholt sich von ihrer schweren Erkrankung und will im Herbst wieder loslegen. Das Minus von 15 Millionen Euro durch fehlende Einnahmen in diesem Jahr ist verkraftbar. Die Gesellschafter, der Bund und das Land Bayern helfen. Sollte uns COVID 19 jedoch im nächsten Sommer weiter quälen, könnten die Enge der Sitzreihen im Haus, die mangelnde Lüftung und der nur 140 Quadratmeter große Orchestergraben die Festspiele ein weiteres Mal gefährden. Was die Festspielgötter bitte verhüten mögen...