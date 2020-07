Bild: dpa/Wolfram Steinberg

Rassismus-Debatte - Zitadelle Spandau entfernt umstrittene Skulptur aus Dauerausstellung

09.07.20 | 06:30 Uhr

Mitte Juni schlugen Unbekannte einer als rassistisch empfundenen Skulptur in Berlin-Zehlendorf den Kopf ab. Eigentlich sollte der Torso in der Zitadelle Spandau in einer Dauerausstellung gezeigt werden - doch nun wurde er entfernt. Von Tomas Fitzel

Über Rassismus und die koloniale Vergangenheit wird gerade in Berlin auf vielen Ebenen gestritten und diskutiert. Sei es um die Frage der Restitution von einst geraubten Kulturgütern, um die Umbenennung von Straßen oder darum, wie man mit Kunstwerken umgeht, die das heutige Empfinden verletzen. Im Jahr 1985 wurde in Zehlendorf eine Statue mit dem Titel "Hockende Negerin" aufgestellt. Die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland hatte deren Entfernung gefordert. Nicht nur wegen des anstößigen Titels, sondern auch weil sie in ihrer stereotypen Darstellung einer Afrikanerin rassistische Vorstellungen befördere. Richtig publik wurde sie, nachdem zwei Unbekannte in der Nacht zum 18. Juni ihr den Kopf abschlugen und stahlen. Jetzt wurde der Torso aus dem Straßenbild entfernt. Eigentlich sollte die Skulptur in die Zitadelle Spandau gebracht und dort in der Dauerausstellung "Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler" gezeigt werden. Doch am Dienstag entschied sich Spandaus zuständiger Bezirksstadtrat Gerhard Hanke (CDU) dagegen.

Bild: Tomas Fitzel

Walhalla und dichtgedrängtes Sammelsurium aus Gips und Marmor

Dabei wäre gerade dieser Ort ein geeigneter Platz für diese Skulptur. Seit vier Jahren kann man dort im ehemaligen Proviantmagazin ein merkwürdiges Walhalla vom Sockel gestürzter Größen besuchen. Den Anfang macht ein dichtgedrängtes Sammelsurium von mittelalterlichen Recken oder preußisch brandenburgischen Feldherren und Monarchen. Wahlweise in Gips oder Marmor. Sie standen einst auf der Berliner Siegesallee und wurden schon von den Zeitgenossen Kaiser Wilhelms als "Puppenallee" verspottet. Auf Anordnung der Alliierten wurden sie 1945 abmontiert. Der Vorwurf: Verherrlichung des Preußentums. Die Nazis selbst haben erstaunlicherweise gar nicht so viele Denkmäler hinterlassen oder sie sogar schon selbst zerstört, erklärt Urte Evert, die derzeitige Museumschefin. "Zum Beispiel das Horst-Wessel-Denkmal am ehemaligen Horst-Wessels-Platz, dem heutigen Rosa-Luxemburg-Platz. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges haben die Nazis auch ihre eigenen Denkmäler aus Metall eingeschmolzen für die Munitionsproduktion. Und so schmolzen sie auch das Horst-Wessel-Denkmal ein."

Rassismus-Debatte picture alliance / Winfried Rothermel Mi 08.07.2020 | 07:45 | Interviews Diskriminierende Sprache: "Sensibilität ist das Stichwort"

Der Kopf des 19 Meter hohen Lenin

Neben den Denkmälern des russischen KGB-Gründers Felix Dzierzynski sowie einem Denkmal für NVA-Grenzsoldaten liegt hier der Kopf einer 19 Meter hohen Monumentalstatue Lenins, die einst in Friedrichshain stand. 1991 wurde sie abgebaut und im Köpenicker Forst vergraben, bis sie die Vorgängerin von Urte Evert, Andrea Theissen, wieder ausgraben ließ. "Sie war Gott sei Dank sehr hartnäckig in ihren Bemühungen, weil ihr bewusst war, dass dieser Kopf ein Highlight unserer Ausstellung werden würde nicht allein aus Marketing-Gründen, sondern um hier Geschichte erfahrbar zu machen." Populär wurde die Leninstatue durch den Film Good bye Lenin. Das zeigt auch den schmalen Grat, auf dem die Ausstellung wandelt. Sie kann nicht vorgeben, wie diese Denkmäler betrachtet werden: mit Abscheu, einem Gruseln oder fasziniertem Schaudern.

Bild: Tomas Fitzel

Ein Lehrstück in Sachen Ambivalenz

Aber gerade deswegen wäre sie der richtige Ort für die umstrittene Skulptur aus Zehlendorf. Denn sie ist ein Lehrbeispiel in Sachen Ambivalenz. Ihr Schöpfer Arminus Hasemann war auch schon vor 1933 ein überzeugter Nazi. Als Künstler stand er dagegen eher dem Expressionismus nahe. Seine Werke wurden daher von den Nazis abgelehnt. Die Skulptur entstand schon Anfang der Zwanziger Jahre. Eine der einflussreichsten Ausstellungen für die Berliner Künstler war 1913 in der Galerie Otto Feldmann zu sehen. Den kubistischen Bildern Picassos aus seiner époque nègre wurde traditionelle Kunst auf Afrika gegenübergestellt. Der Titel: "Picasso – Negerplastik". Sind Picassos Bilder rassistisch? Ist es die Skulptur Hasemanns? Man kann es keineswegs ausschließen. Weder das eine noch das andere. Die ganze europäische Avantgarde ist ohne diesen kolonialen Einfluss überhaupt nicht zu denken. Eine spannende Diskussion eigentlich. Ohne die Einordnung in einen Kontext, auch den räumlichen, kommt man dabei nicht weit, meint Urte Evert: "Dass diese Figur in Zehlendorf stand, liegt einfach daran, dass dort Hasemanns Atelier lag. Es wurde außerdem noch eine zweite Skulptur aufgestellt: Ein Faun. Genau das drückt aber auch die Geisteshaltung aus. Eine schwarze, echte Frau mit einem exotischen Fabelwesen zusammenzusetzen, das hat eben auch eine bestimmte Aussage, die heute einfach Menschen verletzt."

Im Lagerraum verschwunden

Zu dieser Zusammenstellung der beiden Skulpturen kam es aber erst 1985 - lange nach dem Tod Hasemanns - erzählt also viel mehr über die Gedankenlosigkeit jener Zeit. So wenig eindeutig die Skulptur ist, der barbarische Akt, ihr den Kopf abzuschlagen, ist es ebenso wenig. Offenbar fürchten die Bezirkspolitiker genau diese unkontrollierbare impulsive Auseinandersetzung mit unserer kolonialen Vergangenheit. Aber auch die "Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland" will die Skulptur nicht in Spandau gezeigt sehen. Der Bezirk Spandau hat jetzt ohnehin anders entschieden. Die offizielle Begründung: "Die Ausstellung "Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler" beinhaltet Denkmäler, die aus dem Stadtbild Berlins verschwunden sind und dann wieder in der Ausstellung "enthüllt" wurden. Die Skulptur "Hockende Negerin" von dem umstrittenen Bildhauer Arminius Hasemann aus dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf hingegen ist bis heute noch im Stadtbild zu sehen gewesen. Daher passt die Statue nicht in das Ausstellungskonzept und soll dort nicht gezeigt werden." Jetzt ist die Skulptur in irgendeinem Lagerraum untergebracht. Wie lange muss sie verschwunden sein, um dann in Spandau wieder "enthüllt" werden zu dürfen?