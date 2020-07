dpa/Wolfgang Kumm Audio: Radioeins, 21.07.2020, Interview mit Anja Caspary | Bild: dpa/Wolfgang Kumm

Interview | 30 Jahre "The Wall" in Berlin - "Es war heiß, man saß im Staub und irgendwo fand das Event statt"

21.07.20 | 10:19 Uhr

Vor 30 Jahren erfüllte sich Roger Waters einen Traum. Er führte Pink Floyds "The Wall" am 21. Juli 1990 zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor auf. Ein deutsch-deutsches Konzert mit Starbesetzung, Anja Caspary erinnert sich, nicht viel Musik gehört zu haben.

rbb: Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989 wurde The Wall am 21. Juli 1990 am Potsdamer Platz nochmals aufgeführt. Das Konzert wurde von Roger Waters geleitet, der die Rechte an "The Wall" hat. Radioeins-Musikchefin Anja Caspary war damals dabei – aber nicht ganz alleine, oder? Anja Caspary: Nein, so 300.000 andere Menschen waren auch noch da. Alle kamen in Erwartung einer gigantischen Show, die, so hörte ich danach, anfangs von Stromausfällen und Soundproblemen geprägt war. Menschen, die backstage dabei waren, sprechen noch heute von den wütenden Ausrastern des HB-Männchens Roger Waters. Aber immerhin konnte er für sein Vorhaben große Namen und Stars nach Berlin holen, die das alles umsonst gemacht haben: Leute wie Cindy Lauper oder Van Morrison, Joni Mitchell, Bryan Adams und - nicht zu vergessen - die Scorpions. Dann wurde auch die Mauer aus Styropor-Backstein zum Schluss niedergerissen, wie im wahren Leben acht Monate zuvor bei uns in Berlin geschehen. "The Wall came down" – endlich! Das versprach ein Riesenspaß zu werden, deswegen bin ich auch hin gepilgert.

Radioeins-Musikchefin Anja Caspary | Bild: rbb, Jim Rakete

Kostete das Konzert eigentlich Eintritt?

Zumindest hatten sich wohl viele Menschen eine Karte für 35 Mark gekauft. Ich hoffe, dass die auch alle was gesehen haben. Aber es tanzten dann doppelt so viele an. Dann wurden schnell die Zäune zur Seite geräumt, damit nichts passierte. 300.000 Menschen, das war Wahnsinn und für die meisten dann kostenfrei. Für die Sicherheit sorgten 400 West-Beamte und 1.600 Volkspolizisten. Die haben einen guten Job gemacht. Ich habe keinerlei Erinnerung daran, irgendwo einen Polizisten gesehen zu haben. Aber ich habe eigentlich überhaupt nicht viel gesehen und noch weniger gehört. Denn es war so knackevoll an diesem heißen Tag auf diesem absolut staubigen Gelände. Man war total eingekeilt. Es ging weder vor noch zurück, und nur manchmal, wenn der Wind gutstand, habe ich ein paar Musikfetzen hören können. Wer nicht vor der Bühne stand wie schätzungsweise 10.000 bis 20.000 von 300.000, hat gar nichts mitbekommen. Es gab natürlich keine Monitore oder Sound-Verstärker. Es gab auch keine Wellenbrecher. Es hätten Leute wütend werden können, weil sie nichts gesehen haben oder panisch, weil, es so voll war. Man nahm es aber wie so ein lustiges Happening. Es war heiß, man setzte sich in den Staub und lernte so seine Nachbarn kennen, unterhielt sich, und irgendwo da vorne fand das Event statt.

Als Pink Floyd die Mauer zu Fall brachten

Bild: dpa/Wolfgang Kumm Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahre 1989 wurde das Album "The Wall" der britischen Rockband Pink Floyd am 21. Juli 1990 am Potsdamer Platz nochmals aufgeführt. Es war 1980 uraufgeführt worden.

Bild: dpa Das Konzert wurde vom Bassisten der Band, Roger Waters, geleitet, der hier im April 1990 mit dem stellvertretenden Oberbürgermeister Ost-Berlins, Roland Tränkner (rechts, verdeckt), Vorgespräche führte.

Bild: dpa/P. Kneffel Bis heute ist "The Wall" das einzige Konzert, das durch den Veranstaltungsort auf der innerdeutschen Grenze mit einer Bühne gleichzeitig in zwei Staaten stattgefunden hat.



Bild: dpa/Wolfgang Kumm Es waren etwa 200.000 Karten verkauft worden. Unmittelbar vor dem Konzert aber wurden die Tore aus Sicherheitsgründen geöffnet, weil mehr und mehr Menschen ohne Eintrittskarte auf das Festivalgelände drängten.



Bild: imago images The "Wall" erzählt die Geschichte von "Pink", der um sich herum eine imaginäre Mauer errichtet, die später niedergerissen wird.



Bild: imago images Einige Arrangements waren sehr aufwändig. Zu Hubschraubereffekten, die auf dem Album zu hören sind, kreisten echte Helikopter seitlich über den Zuschauern.



Bild: imago images Die 175 Meter hohe und 25 Meter lange Mauer, wurde schließlich vor dem Publikum niedergerissen.

Bild: imago images Alle Mitwirkenden (darunter Paul Carrack, Cyndi Lauper, Sinéad O’Connor, Joni Mitchell, Jerry Hall, Bryan Adams, The Hooters, Scorpions, Van Morrison und Ute Lemper) verzichteten auf die Gage.

Bild: imago images Der Erlös in Höhe von sechs Millionen D-Mark wurde an die Stiftung "World War Memorial Fund for Disaster Relief" gespendet. mehr zum Thema | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

















Immerhin haben wir auch hinten alle eine Maske abbekommen, so Pappdinger, die man sich zu einem bestimmten Zeitpunkt aufsetzen sollte. "The Wall" wurde damals auch fürs Fernsehen gedreht und live übertragen. Das haben wohl mehr als eine Milliarde Menschen weltweit gesehen. Die haben alle viel mehr gesehen als ich. Die Maske sollte man aufsetzen, um Teil einer Armee in einem autoritären Staat zu werden. Das ist die Fantasie des Hauptdarstellers Pink bei "The Wall". Die Maske war ein pinkes Gesicht mit Gummizug und hinten stand auf Englisch ein Datum drauf und zu welchem Song man es aufsetzen soll. Das war schon ein nettes Andenken, das ich dann vor ein paar Jahren auf Ebay für viel Geld versteigert habe. Das sind meine subjektiven Erinnerungen an das große Pink-Floyd-Event, das zum Glück völlig friedlich ablief, trotz der Menschenmassen. Ich habe noch nicht mal einen Merchandising-Stand gesehen und auch keine Stände für Getränke. Es war einfach viel zu voll.

Das Konzert Nach dem Fall der Berliner Mauer 1989 wurde "The Wall" am 21. Juli 1990 am Potsdamer Platz aufgeführt. Alle Mitwirkenden verzichteten auf die Gage. Der Erlös in Höhe von sechs Millionen DM wurde an die Stiftung World War Memorial Fund for Disaster Relief gespendet. Die Lieder wurden teilweise anders interpretiert als auf dem Album. Einige Arrangements waren sehr aufwändig, so kreisten zu den Hubschraubereffekten, die auf dem Album zu hören sind, echte Helikopter seitlich über den Zuschauern. Während des Konzertes kam es durch Probleme mit der Stromversorgung zum zeitweiligen Ausfall eines Großteils der Beschallungsanlage. Mit sieben Megawatt war die Beschallungsanlage die größte, die je für ein einzelnes Konzert gebaut worden war. Bis heute ist The Wall das einzige Konzert, das durch den Veranstaltungsort auf der innerdeutschen Grenze mit einer Bühne gleichzeitig in zwei Staaten stattgefunden hat.

Sendung: Radioeins, 21.07.2020, 09:38 Uhr. Dieses Interview ist eine gekürzte und redigierte Fassung des Gesprächs, das Tom Böttcher und Marco Seiffert mit Musikchefin Anja Caspary für Radioeins geführt haben. Das vollständige Gespräch können Sie oben im Beitrag im Audio hören.