Die Analyse des Wissenschaftsrates sei eine "sehr gute Grundlage, die Stiftung zukunftsfähig aufzustellen", heißt es in einer der dpa vorliegenden Antwort des Senats auf eine schriftliche Anfrage des Grünen-Abgeordneten Daniel Wesener, wie die DPA am Dienstag berichtete. Gleichzeitig wird eingeschränkt, es bedürfe "auf allen Seiten eines umfassenden Prüfungsprozesses und der intensiven Auseinandersetzung".

Der Wissenschaftsrat hatte gefordert, für die Museen die Handlungsspielräume zu erweitern. Bei den Sammlungen von Weltrang werde "das Potenzial derzeit nicht hinreichend ausgeschöpft". Als Ursache sieht der Wissenschaftsrat strukturelle Rahmenbedingungen und nicht ausreichende finanzielle Ausstattung. Die Probleme der Stiftung seien "nachvollziehbar beschrieben", heißt es nun bei der Berliner Kulturverwaltung. Das Gutachten biete die Chance, die Defizite zu analysieren und strukturell anzugehen. Berlin verspricht sich vom anstehenden Prozess "die langfristige Stärkung der Stiftung im Sinne der Kulturlandschaft Deutschlands".

Aus Berliner Sicht hemmen "historisch gewachsene komplexe Organisationsstrukturen" die weitere Entwicklung. Für Form und Umfang einer Neuordnung will sich der Senat auch auf Länderebene verständigen. Gleichzeitig wird in Berlin auf die Federführung des Bundes verwiesen. Keine konkreten Angaben gibt es bisher vom Land zur Finanzierung einer nur von Bund und Berlin getragenen Organisationsstruktur. Es bleibe abzuwarten, wie sich der Bund positioniere und was er vom Land erwarte. Bisher führte die Kopplung von Bundesmitteln an Zuwendungen des notorisch finanzschwachen Berlin immer wieder zu Problemen.