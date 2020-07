Der Berliner Dom gerät in der Corona-Krise in finanzielle Existenznot. Inmitten der prekären Situation ist nun der leitende Geschäftsführer, Michael Kösling, unerwartet zurückgetreten. Von Carsten Dippel

"Ich habe gemerkt in dieser Krise, die uns getroffen hat wie eine eiserne Faust, dass an der Spitze jemand sein muss, der die Kompetenzen hat, angemessen auf die Herausforderungen zu reagieren", sagte Kösling. "Das kann kein Theologe, das kann kein Pfarrer sein, der am Dom für ganz andere Aufgaben da ist."

Der Rücktritt Köslings wirft ein Schlaglicht auf die äußerst prekäre Situation des Berliner Doms. Unternehmerisch selbstständig, generieren sich seine Einnahmen weitgehend aus Spenden, Veranstaltungen, Eintrittsgeldern. Nur drei Prozent seines Sieben-Millionen-Jahresetats stammen aus Kirchengeldern. Durch die Corona-Einschränkungen sind nun fast 90 Prozent seiner Einnahmen weggebrochen - beinahe ein Totalverlust. Dabei sind die Aufgaben, auch die finanziellen, gewaltig. Zurzeit werden Dom und Hohenzollerngruft aufwendig saniert.

Eine solche Krise war Kösling zufolge nicht abzusehen. Man merkt dem engagierten Pfarrer an, wie wichtig ihm die geistlichen Aufgaben sind - und wie sehr ihn am Ende doch die Funktion als Geschäftsführers eines Quasi-Unternehmens in der Krise überforderte. Die Kirche am Lustgarten wird vom Domkirchkollegium geleitet.

Dessen Vorsitzender Stephan Harmening zeigte Verständnis für Köslings Schritt. Auch ihm bereite die prekäre finanzielle Lage des Doms Sorge, sagte er. Aber er sagte auch: "Wir dürfen nicht finanzielle Fragen unser Denken so dominieren lassen, dass wir andere, mindestens ebenso wichtige Themen vergessen. Wie erreichen wir unter den strengen Hygienebedingungen unsere Gemeinde? Wie helfen wir Menschen in ihrer Einsamkeit?"