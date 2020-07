Bild: imago images/Christian Schroth

Die Loveparade ist so groß geworden, dass sie ab 2001 nicht mehr als Demonstration gilt. Die Kosten für die Reinigung und die Sicherheit der Teilnehmer müssen die Veranstalter nun selbst tragen. Nach 2004 wird die Loveparade an Rainer Schaller von McFit verkauft. 2006 findet die letzte Loveparade in Berlin statt. Ab 2007 feiern Millionen Menschen an wechselnden Orten im Ruhrgebiet.