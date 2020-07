Am Südrand von Blankenburg (Bezirk Pankow) soll ein Stadtquartier mit bis zu 6.000 Wohnungen entstehen, das bei seiner Fertigstellung einmal 10.000 bis 12.000 Menschen beherbergen soll. Der Baubeginn liegt nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen nicht vor 2030.

Berlinerinnen und Berliner können von nun an im Netz die Entwürfe für das neu konzipierte Wohngebiet im Pankower Norden einsehen und kommentieren. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen stellte am Donnerstag die Seiten mit den Entwürfen vor.

Tram-Wendeschleife soll nicht mehr in Gartensiedlung liegen

Im Detail gibt es jeweils zahlreiche Unterschiede, etwa in der Frage, wo das geplante Gewerbegebiet seinen Platz bekommt, wie viele Schulen und Kitas es geben soll oder bei der Zahl der Wohnungen, die je nach Entwurf zwischen 5300 und 6000 schwankt. Auch die Frage, wie hoch hinaus es in dem neuen Stadtquartier gehen darf, das zum Großteil auf landeseigenen Flächen entstehen soll, beantworten die Planer sehr unterschiedlich: So sieht ein Entwurf vor, maximal sechs Geschosse zuzulassen, bei einem anderen könnten es auch 15 sein.