André Kaczmarczyk wird neuer "Polizeiruf 110"-Kommissar in Brandenburg. Ab 2021 ermittelt der 34-Jährige als neuer Kriminalhauptkommissar an der Seite von Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) im "Polizeiruf 110" des rbb.

Olga Lenski (Maria Simon) ermittelt gemeinsam mit Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) in der ersten deutsch-polnischen Mordkommission in Frankfurt (Oder) grenzübergreifend.

Kaczmarczyk wurde 1986 im thüringischen Suhl geboren studierte an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Als freier Schauspieler spielte er am Volkstheater Rostock, Maxim Gorki Theater Berlin und an der Schaubühne am Lehniner Platz. Nach einem mehrjährigen Engagement am Staatsschauspiel Dresden wurde er 2016 Ensemblemitglied des Düsseldorfer Schauspielhauses.

2018 wirkte er im Film "Lindenberg! Mach dein Ding!" (Regie: Hermine Huntgeburth) mit, zuvor war er in mehreren Kurzfilmen zu sehen. Für seine schauspielerische Leistung erhielt Kaczmarczyk zweimal in Folge den Publikumspreis "Gustaf". Im Fernsehen war er unter anderem in den Produktionen "Die Chefin – Glück", "37 Days" und "Allerleirauh" zu sehen.

Zuletzt wurde er in der Zeitung "Welt am Sonntag" zum Besten Schauspieler in Nordrhein-Westfalen gewählt.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Lucas Gregorowicz und dem gesamten 'Polizeiruf'-Team des rbb", sagte Kaczmarczyk. "Es war eine absolute Überraschung im besten Sinne, dass ich für die Rolle ausgewählt wurde, und nun blicke ich neugierig und gespannt auf diese neue Herausforderung. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und das Interesse an meiner Person."

"André Kaczmarczyk beeindruckt mit seiner schauspielerischen Leistung in ganz unterschiedlichen Rollen bereits das Theaterpublikum", sagte rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. "Wir freuen uns sehr, dass er nun auch für unsere Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer als neuer Kommissar im 'Polizeiruf 110' des rbb zu sehen sein wird. Wir schauen gespannt und erwartungsfroh auf die gemeinsame Arbeit mit ihm und Lucas Gregorowicz."