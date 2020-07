Der Regisseur Christian Petzold gehört der diesjährigen Jury der Filmfestspiele von Venedig an. Das teilte das Festival am Sonntag mit. Der in Berlin lebende Petzold sei einer der bedeutendsten Regisseure und Drehbuchautoren in Deutschland, hieß es.

Im Jahr 2008 war Christian Petzold mit dem Film "Jerichow" im Wettbewerb in Venedig vertreten. Derzeit läuft sein in Berlin spielender Film "Undine" in den Kinos. Bei der diesjährigen Berlinale war der Film einer der deutschen Wettbewerbsbeiträge.