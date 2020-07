Die Corona-Krise war für das kanadische Unternehmen zu viel: Weltweit musste der Cirque du Soleil Dutzende Shows absagen und kündigte am Montag die Entlassung von etwa 3.500 Mitarbeitern an. Doch für Berlin gibt es Hoffnung, heißt es.

Bereits erworbene Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit bis zum Showstart im September kommenden Jahres. Dennoch habe der Veranstalter die weitere Entwicklung im Blick, hieß es: "Wir planen die Shows in Abhängigkeit, wie sich die Lage entwickelt", so Wenisch.

Trotz des angekündigten Insolvenzschutz-Verfahrens des Zirkusunternehmens Cirque du Soleil sollen die Show-Termine in Berlin wie geplant stattfinden. Das teilte der Veranstalter Live-Nation rbb|24 mit. "Wir haben wegen der behördlichen Verbote die Show-Termine dieses Jahres auf Herbst 2021 gelegt. An diesem Plan halten wir weiterhin fest", sagte Live-Nation-Sprecherin Katharina Wenisch.

Das kanadische Live-Unterhaltungs-Unternehmen hatte am Montag angekündigt, Insolvenzschutz zu beantragen und vorerst 3.480 Mitarbeiter zu entlassen. Der Schritt sei eine Folge der "immensen Störungen und aufgezwungenen Einstellungen von Shows" in der Folge der Corona-Pandemie, teilte das Unternehmen am Montag in Montréal mit.

Der Entertainment-Konzern will seine Schulden mit Hilfe der kanadischen Regierung und von bisherigen Beteiligungsgesellschaften umschichten. Die aktuellen Pläne sehen vor, dass diese Institutionen 300 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln bereitstellen und dafür die Vermögensgegenstände des Unternehmens übernehmen. Die Gebote beinhalten auch die Absicht, die Mehrheit der gekündigten Mitarbeiter wieder einzustellen, sobald es das wirtschaftliche Umfeld erlaube.