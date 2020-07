Bild: Hendrik Schröder

Konzertkritik | Corvus Corax - Zurück ins Mittelalter

13.07.20 | 05:56 Uhr

Konzerte zu machen ist schwer in Corona-Zeiten. Auf einem Bauernhof in Alt-Lübars hat man nun einen guten Weg gefunden, wieder Musik zu veranstalten. Am Wochenende spielte die Mittelalterband Corvus Corax. Von Hendrik Schröder

Corvus Corax sind eine große Nummer in der weltweiten Mittelalter-Szene. Ja, diese Szene gibt es und sie ist gar nicht mal so klein. Normalerweise spielen Corvus Corax also um diese Jahreszeit auf großen Bühnen auf internationalen Festivals von Moskau bis Sao Paulo. Jetzt stehen sie ohne Verstärker (für laute Musik wäre eine Genehmigung schwer geworden) unter einer Plane auf dem Bauernhof in Alt-Lübars im Norden Berlins, vor ihnen vielleicht 80 Zuschauer auf Bierbänken. Das klingt vielleicht erst mal ein bisschen traurig, ist aber total schön. Denn die Location ist wirklich toll, am Stadtrand, im Norden, direkt neben dem kleinen Konzertgelände sind Pferdewiesen und tatsächlich kommt irgendwann eine Frau mit Schubkarre auf die Weide und beginnt zu arbeiten, während vis a vis Corvus Corax ihre Show abliefern. Mit Trommeln, Flöten, alten Saiteninstrumenten spielen sie und natürlich mit den üblichen Dudelsäcken. Zu fünft treten sie hier auf. Und wie!

Kultur in Berlin dpa/C. Behring Offener Brief - Kulturbündnis fordert vom Berliner Senat langfristige Hilfen

Dudelsack schwingend durch das Publikum

Sänger Castus kommt super ohne Mikofon aus, seine kräftige, tiefe Stimme tönt klar über die Wiese. Die Trommeln machen ordentlich Wirbel und die Dudelsäcke, naja, den Sound muss man schon mögen. Es sieht aber toll aus, wie die Musiker Dudelsack schwingend immer wieder durchs Publikum laufen, sich um die eigene Achse drehen, die Leute (mit Abstand) antanzen. Die Trommler hinterher. Alle in ihren Mittelalter Klamotten mit Amuletten um den Hals, Messer, Beuteln und Taschen an den dicken Gürteln, Schellenkränze um die Fußgelenke gewickelt. "Wir fühlen uns gerade wieder wie ganz am Anfang unsere Karriere", sagt der Sänger in einer Ansage, "da sind wir auch einfach so ohne Anlage aufgetreten". Und alle grinsen und finden das super, weil das ganze Konzert so nahbar, unschuldig und pur daherkommt.

Gewänder und Funktionsjacken

Natürlich ist die Idee auch aus der Not geboren. 30 Euro kostet ein Ticket, so versuchen Corvus Corax immerhin einen Teil ihrer laufenden Kosten zu decken. 100 Leute dürfen auf das Gelände, 50 Bierbänke stehen mit Abstand verteilt, zwei Zuschauer pro Bank. Aber sitzen muss man nicht und das macht auch fast keiner. Die Mischung im Publikum ist fast schon skurril. Da sind die Mittelalter-Fans, die in derben Kostümen und Gewändern gekommen sind und ihre Getränke aus Trinkhörnern einnehmen. Jemand schwingt bunte Tücher durch die Luft, fast alle bewegen sich. Und dann sind da auch viele aus der Gegend, die einfach gekommen sind, weil mal wieder was los ist. Rentnerpaare in Funktionsjacken, Männer in gebügelten Hemden, die staunend Flaschenbier trinken und sowas wahrscheinlich noch nie gesehen haben. Kinder und Hunde laufen durch die Gegend. Alles ist fröhlich, friedlich, freundlich. Den ganzen Sommer über sollen auf dem Hof Konzerte stattfinden, jedes Wochenende. Empfehlenswert.

Sendung: Inforadio, 13.07.2020, 6.55 Uhr