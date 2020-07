Mit dem Deutschen Chorzentrum in Berlin bekommen demnächst die rund 15.000 Chöre in der Bundesrepublik auch ein festes Zuhause in der Hauptstadt. "Jetzt sind wir auf der Zielgeraden", sagte der Präsident des Deutschen Chorverbands, Christian Wulff, am Freitag zum Richtfest in Berlin-Neukölln. Gerade die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie zeige, wie wichtig Chöre für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien. Der Verband werde sich von seinem neuen Sitz aus auch kulturpolitisch für das gemeinschaftliche Singen einsetzen, betonte der Alt-Bundespräsident.