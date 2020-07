Die Mundharmonika aus "Spiel mir das Lied vom Tod" ging in die Filmgeschichte ein - zahlreiche Italo-Western wären ohne Ennio Morricones Musik undenkbar gewesen. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren gestorben. In Berlin war er noch im vergangenen Jahr zu Gast.

Der legendäre Filmkomponist Ennio Morricone ist tot. Er starb in der Nacht zum Montag in einer Klinik in seiner Geburtsstadt Rom, wie italienische Medien berichteten. Dort sei er nach einem Sturz wegen eines Oberschenkelbruchs behandelt worden.

Morricone war bis ins hohe Alter aktiv, im Rahmen seiner Farewell-Tour dirigierte er noch im Januar 2019 in Berlin ein 200-köpfiges Orchester. Bei der Berlinale war Morricone zuletzt 2013 zu Gast, damals bei der Vorstellung des Films "The Best Offer" von Giuseppe Tornatore.