Mit einer Ausstellung über die Nachkriegszeit hat am Sonntag das neue Kinderbuchmuseum in Kleßen (Havelland) [kinderbuchmuseum-havelland.de] eröffnet. Die Ausstellung zeige eindrücklich das Spannungsfeld von Kinderliteratur in der Realität der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, erklärte Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Sonntag.