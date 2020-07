Nach Lockerung der Corona-Auflagen sind Open-Air-Veranstaltungen in Brandenburg und Berlin wieder möglich. Unter großen Sicherheitsauflagen startete jetzt in Niedergörsdorf das Festival "Addicted to Music". Den Auftakt machte Kayef. Von Hendrik Schröder

Allein die Zufahrt über einen holprigen Waldweg zum alten Flugplatz in Niedergörsdorf (Teltow-Fläming) macht schon Lust auf Festival-Stimmung. Dann taucht hinter der letzten Kurve eine echt große Bühne auf, auf der Kayef singen soll - und das Herz schlägt etwas schneller. Am Gelände teilen Ordner die Autos auf verschiedene Parkflächen auf, durch mehrere getrennte Eingänge gehen die Fans rein, damit sich möglichst wenige nahe kommen. Innen stehen in mehreren Blocks schwarze Plastikstühle, paarweise, alle mit genau 1.60 Meter Abstand. Es gibt mehr Dixie-Klos als sonst, an jeder Ecke kann man sich die Hände desinfizieren, das Ordnungsamt ist da und schaut sich alles genau an.

Auf dem Gelände herrscht Maskenpflicht, an den Plätzen aber nicht - und sitzen bleiben muss man auch nicht. Das ist super, denn so kann man atmen und was trinken und sogar auf der Stelle tanzen. Wochenlang hatten die Veranstalter an dem Konzept getüftelt, weil sie unbedingt irgendwie was auf die Beine stellen wollten.