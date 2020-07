Berliner Senat will offenbar Singverbot in Räumen kippen

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will am Dienstag über das durch Corona bedingte Singverbot mit Vertretern von Profi- und Laienchören diskutieren. Zudem sind Wissenschaftlerinnen und Vertreter des Landesmusikrates und der Kirchen zu dem Treffen eingeladen. Nach Informationen des Berliner "Tagesspiegel" [externer Link] soll das Singen in Gruppen in geschlossenen Räumen - unter Auflagen - wieder erlaubt werden. Bei der Diskussion am Dienstag wolle der Senat "eine positive Empfehlung abgeben." Eigentlich sieht die aktuelle Berliner Corona-Infektionsschutzverordnung vor, Chorproben in geschlossenen Räumen noch bis zum 24. Oktober zu unterbinden.

Am vorletzten Samstag hatte ein Sprecher der Senatskulturverwaltung dem Evangelischen Pressedienst aber bereits gesagt, dass die Senatskulturverwaltung schon in den letzten Wochen "nach Lösungen, die das gemeinsame Singen, den Chorgesang in geschlossenen Räumen, wieder möglich macht" gesucht habe.