Tilo Prückner spielte gleich in mehreren Fernsehserien Kommissare. Am bekanntesten wurde er im Hamburger "Tatort". Doch seine Anfänge hatte Prückner im Theater: als Gründungsmitglied der Berliner Schaubühne. Jetzt ist er mit 79 gestorben.

Der Schauspieler Tilo Prückner ist tot. Er starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 79 Jahren in Berlin, wie seine Familie am Montag bekanntgab.

Der gebürtige Augsburger begann seine Karriere am Theater. Unter anderem spielte er in den 1970er Jahren an der Berliner Schaubühne am Halleschen Ufer, zu deren Gründungsmitgliedern er zählte. In späteren Jahren wurde er bekannt als granteliger TV-Kommissar in Serien wie "Adelheid und ihre Mörder" oder in "Die Rentnercops".

Im Hamburger Tatort spielte er von 2001 bis 2008 den Kommissar Eduard Holicek.