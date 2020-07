SVEN SIMON Audio: Inforadio | 16.07.2020 | Lennart Garbes | Bild: SVEN SIMON

Begriffe einer Pandemie - Sprache und Corona - Präzision, Politisierung und gefühlte Wirklichkeit

18.07.20 | 09:50 Uhr

Nie in jüngerer Vergangenheit hat ein einziges Thema unsere Sprache so beeinflusst wie das Coronavirus. Neue Wörter sind dazugekommen, alte haben eine neue Bedeutung bekommen. Einige Begriffe sind in der Krise zum Mythos geworden. Von Lennart Garbes

Corona. Krise. Existenzangst. Sterblichkeit.

Am Anfang steht die Sprachlosigkeit. Wie soll man eine Bedrohung beschreiben, die man nicht einmal sehen kann, die der Menschheit aber trotzdem eine Verletzlichkeit aufzeigt, die eigentlich nicht mehr für möglich gehalten wurde - vor allem in den Teilen der Welt, in denen mit Geld eigentlich alles gelöst werden kann? Seit Beginn der Pandemie versuchen wir mit neuen Wörtern und alten Wörtern mit neuer Bedeutung die aktuelle Krisensituation zu erklären. Parallel zum Anstieg der Infektionszahlen ist auch der Corona-Wortschatz stetig gewachsen. Aber was sagen wir wirklich, wenn wir über die Corona-Pandemie sprechen?

Mehr Infos Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache - Das Corona-Glossar Welche Begriffe gelangten mit Corona in unseren alltäglichen Wortschatz? Welche Wörter verschwanden oder bekamen eine ganz neue Bedeutung? Das Vokabel-Projekt zur Pandemie.



Desinfektionsmittel. Atemmaske. Einweghandschuh. Exponentialfunktion.

Auf die erste, schockierte Suche nach Worten folgt der verbale Verteidigungsreflex - entweder mit Kriegsrhetorik "im Kampf gegen das Virus" oder mit möglichst erschlagendem wissenschaftlichen Fachvokabular. Begriffe wie Exponentialfunktion oder Reproduktionszahl wurden gleich zu Beginn der Pandemie prominent, sagt Alexander Geyken, Lexikograf bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. "Das waren Begriffe aus der Zeit, als wir alle sehr alarmiert waren und jeder wissen wollte, wie sich die Pandemie auf uns auswirkt.“ Sollte das Virus zurückgehen, werden auch diese Wörter wieder in den Hintergrund treten, vermutet der Sprachwissenschaftler. Gemeinsam mit seinem Team hat Geyken ein eigenes Corona-Glossar auf der Internetseite des Digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache erstellt mit allen Begriffen rund um die Pandemie. Insgesamt 233 Wörter sind dort mittlerweile verzeichnet – inklusive alter und neuer Begriffserklärung. Enthalten sind dabei auch eine ganze Reihe von Kompositionen, wie sie nur die deutsche Sprache ermöglicht.

Coronaabitur. Coronaferien. Coronaradweg. Coronaparty. Coronasünder.

Auffällig findet der Lexikograf, dass es beim Umgang mit der deutschen Sprache während der Pandemie immer wieder verschiedene Synonyme für denselben Sachverhalt gibt. „Ich kann Proteste gegen die Restriktionen neutral als Corona-Demo bezeichnen. Ich kann sie aber auch als Hygiene-Demo bezeichnen.“ Je nachdem welches Synonym verwendet wird, wird damit auch eine Aussage getroffen über die Person, die sie verwendet und über die Zuschreibungen, die diese Person macht, sagt der Sprachwissenschaftler. Auch in der Corona-Pandemie geht es also darum mit sprachlichen Mitteln politische Deutungshoheit zu erlangen. Wie heikel das Ringen um die richtigen Worte in der Krise ist, zeigen dabei auch die beiden Begriffe, die vielleicht immer mit der Corona-Pandemie in Verbindung stehen werden.

Lockdown. Social Distancing.

Den Lockdown hat es zumindest in Deutschland bisher nicht gegeben. Anders als in Italien oder Spanien gab es hier nie eine komplette Ausgangssperre. Ähnlich verhält es sich auch beim Social Distancing. Es gab zwar die Vorgabe physisch Abstand voneinander zu halten. Sich sozial – also gesellschaftlich – zu distanzieren oder gar asozial zu werden, sollte aber nie Teil der Schutzmaßnahmen sein. Es sind Mythen um diese Wörter entstanden. Sie zu verstehen, hilft uns zu verstehen, wie wir uns unsere neue Wirklichkeit erklären. Sie zeigen aber auch die schwierige sprachliche Balance zwischen Präzision, Politisierung und gefühlter Wirklichkeit in der Krise.