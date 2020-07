Stephan Trepte startete seine Musikerkarriere als Keyboarder und Sänger. Er stammt aus Sachsen, geboren in der Nähe von Kamenz, und stieg 1972 bei der Dresdner Band Electra als Sänger ein.

Bekannt und immer wieder zitiert wird in der Erinnerung an Trepte und Electra meist vor allem das Stück "Tritt ein in den Dom", ein im Stil des Progrock produziertes Stück, das in der DDR sehr populär war und im Osthörfunk in den ersten Jahren seines Erscheinens oft gespielt wurde. Bereits nach zwei Jahren bei Electra verließ Trepte die Combo wieder und wechselte zur Band Lift und später zu Reform.