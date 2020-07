Der Wissenschaftsrat empfiehlt nach einem Bericht der "Zeit" eine Auflösung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Vielzahl der Institutionen unter der Dachorganisation führten zu einer "strukturellen Überforderung" der Stiftung, heißt es nach Angaben der Zeitung in einem Entwurf für die Sitzung des Wissenschaftsrats. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte das Gremium mit der Evaluation der Stiftung beauftragt.

Bund will Hamburger Bahnhof durch Kauf sichern

Museum für Gegenwart in Berlin

Zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit rund 2.000 Mitarbeitern gehören unter anderem die Staatlichen Museen Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv, das Ibero-Amerikanische Institut und das Staatliche Institut für Musikforschung.

In den vergangenen Jahren war Kritik an der Stiftung laut geworden, als sie mit der Flick-Sammlung eine wichtige Privatsammlung verlor, oder weil es bei verschiedenen Projekten Bauverzögerungen bzw. Kostensteigerungen gab, so beispielsweise beim Museum der Moderne oder beim Pergamonmuseum.