Grütters will Preußen-Stiftung in drei bis fünf Jahren reformieren

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) innerhalb von drei bis fünf Jahren reformieren. Das sagte sie am Montag bei der Vorstellung eines Gutachtens des Wissenschaftsrats, das die Auflösung der Kulturstiftung empfiehlt, welche zu den größten der Welt zählt.

Nach einer zweijährigen Evaluation der Stiftung schlägt der von Bund und Ländern getragene Wissenschaftsrat vor, die Bestände der SPK auf vier separate Stiftungen zu verteilen: die Staatlichen Museen zu Berlin, die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv sowie das Ibero-Amerikanische Institut. Sie sollen jeweils eine eigene Leitung erhalten, die selbst über Budget und Personal bestimmen kann.

Die Vielzahl der Institutionen führe zu einer "strukturellen Überforderung" der Stiftung, begründete die in Dresden lehrende Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler am Montag. Sie hatte Arbeiten an der Studie für den Wissenschaftsrat geleitet. Münkler will vor allem für die kritisierten Museen "die Handlungsspielräume erweitern". Mit den "Sammlungen von Weltrang, die für internationales Publikum von höchstem Interesse sind", werde "das Potenzial derzeit nicht hinreichend ausgeschöpft". Als Ursache sieht der Wissenschaftsrat strukturelle Rahmenbedingungen und nicht ausreichende finanzielle Ausstattung.

Auf Empfehlung des Wissenschaftsrats sollen die Länder, welche derzeit im Stiftungsrat vertreten sind, nur noch bei den Museen mit verhandeln und die drei anderen Sparten dem Bund überlassen, der dann auch den kompletten Haushalt stemmen soll. Aktuell finanziert nach Angaben der SPK der Bund zu 75 und das Land Berlin zu 25 Prozent die Stiftung. Fraglich ist, ob die Bundesländer bereit sind, auf ihren Einfluss zu verzichten. Und würde sich Stiftungspräsident Hermann Parzinger dagegen wehren, dass sein Amt abgeschafft wird?