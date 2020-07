Wenn in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Mitarbeiterin eine gute Idee hat, muss sie ihr Projekt erst beim Chef der Abteilung, dann bei der Generaldirektion, in diversen Wissenschaftsbeiräten, in der Hauptverwaltung, beim Präsidenten der Stiftung, beim Stiftungsrat, vor der Kulturstaatsministerin und eventuell sogar im Bundestag verteidigen. Übermäßige Zentralisierung und exzessive Gremienkultur als Kreativitätsbremsen – die Preußen-Stiftung ist ein Paradefall dafür.

Grütters will Preußen-Stiftung in drei bis fünf Jahren reformieren

Deswegen erscheint zunächst vollkommen nachvollziehbar, warum der Wissenschaftsrat fordert: Schluss mit der Stiftung! Zerschlagt sie in vier Einheiten: Museen, Bibliotheken, Archive und Institute.



Doch in dem gewaltigen Gutachten wird selbst das zentrale Problem des Humboldt-Forums sowie des geplanten Forschungszentrums in Dahlem nur ganz am Rand gestreift. Wieso sind die Staatsbibliothek, das Geheime Staatsarchiv und das Ibero-Amerikanische Institut so viel besser aufgestellt als die scharf kritisierten Staatlichen Museen? Ist die Stiftung vielleicht doch nur so gut wie ihre Mitarbeiter? Oder sind diese Institutionen einfach besser, weil sich die Politik weniger für sie interessiert?