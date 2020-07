Mit "Uncharted" und "Matrix" kehrt das Studio Babelsberg aus der Corona-Pause zurück: Die beiden Hollywood-Großproduktionen werden mit einem gigantischen Aufwand für Infektionsschutz begleitet - den es so derzeit nirgendwo sonst in der Filmbranche gibt.

In Babelsberg wird wieder gedreht. Die Filmstudios produzieren unter anderem gerade den Actionfilm "Uncharted" mit den Hollywoodstars Mark Wahlberg und Tom Holland. Außerdem laufen Vordrehs für den vierten Teil der Science-Fiction Reihe "Matrix" mit Keanu Reeves.

Das Studio tue alles für die Sicherheit von Künstlern und Mitarbeitern, sagte Christoph Fisser vom Vorstand der Filmstudios am Dienstag in Potsdam: "Wir haben 2.500 Tests pro Woche an fünf Teststationen. Wir sind wahrscheinlich der sicherste Ort auf Erden, weil alle Mitarbeiter komplett durchgetestet sind. Sie müssen auch Masken tragen, die Abstandsregeln werden eingehalten. Wir kontrollieren wirklich alles. Denn Babelsberg ist momentan der einzige Standort weltweit, an dem gedreht wird."

Brandenburg sei das einzige Bundesland ohne Drehverbot gewesen, so Fisser weiter. "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" laufe wie gewohnt weiter. Für die aktuellen Großproduktionen, "Matrix" und "Uncharted" sei extra der Job der "Covid-Captains" eingeführt worden: Mitarbeiter, die kontrollieren, ob sich alle an die Hygiene-Regeln halten und bei den Tests helfen, die immer montags und donnerstags verpflichtend seien. "Wir drehen ganz anders als jemals zuvor. Wir haben verschiedene Zugangsbereiche: Die Leute, die in Produktionsbüro arbeiten, dürfen nicht ans Set. Dann haben wir ein Base-Camp, das ist außerhalb, die dürfen weder ans Set noch ans Produktionsbüro."