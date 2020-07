Shakespeares "Sommernachtstraum" ist ein großer Verwandlungsspaß für laue Sommernächte. Das Gefängnistheater Aufbruch zeigt ihn jetzt auf der Freilichtbühne in der Jungfernheide - in einer multiperspektivisch-verspielten Inszenierung. Von Ute Büsing

Noch gilt sie als Geheimtipp, die Freilichtbühne im Volkspark Jungfernheide. Üppiges Grün hat die Theateranlage nach altgriechischem Vorbild fast überwuchert. Von einst, in den 1920er Jahren, 2.000 Plätzen könnten heute auf den abgewirtschafteten Holzbänken noch 150 genutzt werden. Das Gefänfnistheater Aufbruch (Eigenschreibweise: aufBruch) lässt unter Corona-Abstands-Bedingungen nur 70 bis 80 Zuschauer in den natürlich gewachsenen Zauberwald aus Erlen, Birkenpflanzungen, Hainbuchen- und Taxushecken, über dem sich gelegentlich ein Flugzeug vom nahegelegenen Flughafen Tegel bemerkbar macht. Bei den Theaterproben sollen Füchse und Dachse vorbeigeschaut haben.

Der Wald bietet eine herrliche Kulisse mit toller Akustik für Shakespeares "Sommernachtstraum", ein rasantes Verwirrspiel um Liebe, Lust und Leidenschaft. Es ist ein wahres Traum- und Alptraumdickicht, in das Regisseur Peter Atanassow seine gemischte bunte Truppe aus 16 Ex-Inhaftierten und Schauspiel-Begeisterten schickt. Diesmal ist, anders als sonst beim Freilufttheater von Aufbruch, nur ein von der Haft bereits beurlaubter Freigänger dabei. Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen erlauben kein Hin- und Her zwischen Haftanstalt und Bühne. Während der Pandemie hat das Aufbruch-Team den Knast nicht betreten.

Wieviel Droge braucht der Mensch, fragt diese "Sommernachtstraum"-Inszenierung. Shakespeares Zaubertrank, der Liebende in Hassende, Ungeliebte in Geliebte und brave Handwerker in Esel verwandelt, ist hier, angelehnt an Knast-Biografien, harter Stoff. Weißes Pulver, vielleicht Kokain, wie es in einem der vielen Songs heißt. Angestimmt wird auch Märchenhaftes wie "Ein Männlein steht im Walde" und "Hänsel und Gretel". Ein arabischer Darsteller bringt im lila Bauchtanzgewand hinreißend "Habibi" zum Klingen und Para Kiala entlockt seinem pfiffig-verschlagenen Puck, dem Drogen-Drahtzieher im Hipster-Outifit mit Hut, einen afrikanischen Gesang. Para Kiala ist einer der wenigen ehemaligen Gefangenen, die im Theaterbetrieb außerhalb von Aufbruch Fuß gefasst haben. Er spielt regelmäßig am Theater Konstanz. Jetzt treibt er mit seinen doppelbödigen Interventionen den vielstimmigen multikulturellen "Sommernachtstraum" voran.