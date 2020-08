Vor 20.000 Besuchern spielt das "West Eastern Divan Orchestra" sonst sommers in der Berliner Waldbühne - am Donnerstag durften beim Konzert im Pierre-Boulez-Saal gerade einmal 200 dabei sein. Diese erwartete dafür umso mehr. Von Maria Ossowski

Normalerweise sind die Musikerinnen und Musiker des "West Eastern Divan Orchestra" im Sommer eine andere Berliner Kulisse gewöhnt: Vor 20.000 Besuchern spielt das Orchester unter Daniel Barenboim jeden August in der Waldbühne, ein Klassik-Highlight für alle, Picknick, Wunderkerzen und ein bisschen Schunkelei sind immer dabei. Der Unterschied in diesem Jahr könnte größer kaum sein.

Im intimen Pierre-Boulez-Saal durften am Donnerstagabend nur knapp 200 Gäste Platz nehmen - nicht mal ein Drittel. Die vorderen Reihen blieben leer: Die Nähe zu den Musikern, in diesem Raum eigentlich erwünscht, wäre zu groß. Am 11. März war in Frank Gehrys "Oval" zum letzten Mal Musik erklungen, dann blieb der Raum geschlossen, wie alle Konzertsäle. Und jetzt: eine andächtige Aura, ein ganz besonderer Flair, ein fast heiliger Ernst.