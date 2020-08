rbb/Bienert Audio: Inforadio | 12.08.2020 | Magdalena Bienert | Bild: rbb/Bienert

Kulturkritik | Open Air-Kino vor der Stasi-Zentrale - Da wo Mielke Honecker empfing, sitzen jetzt Filmzuschauer

Die Stasizentrale in Lichtenberg zeigt bis Anfang September im Innenhof Filme, die sich mit dem Leben in der DDR beschäftigen. Das "Campus-Kino" wurde Dienstagabend mit dem Dokumentarfilm "Der Duft des Westpakets" eröffnet. Magdalena Bienert war dabei.

Die untergehende Sonne reflektiert in den goldenen Fensterkreuzen und zeichnet den Betonklotz weich. Hinter der Leinwand ragt der Haupteingang der ehemaligen Stasizentrale empor - das Haus, in dem Stasi-Minister Erich Mielke sein Büro hatte.



Für den Bundesbeauftragten der Stasiunterlagen, Roland Jahn, ist es ein besonderer Abend, den er da eröffnet: "Wenn man in die Gesichter der Zuschauer schaut, hat man den Blickwinkel von Erich Mielke aus seinem Büro und das ist etwas, was mir ein gutes Gefühl gibt: dass die Zeiten sich geändert haben, und dass Revolution stattgefunden hat." Da, wo Befehlsgeber Mielke den DDR Staats- und Parteichef Erich Honecker empfangen habe, wo die Stasimitarbeiter aufmarschiert seien, dort säßen jetzt die Filmzuschauer. Besser kann man Geschichte kaum vermitteln.

Mehr Infos Das Campus-Kino in der ehemaligenStasizentrale läuft bis zum 3. September und beginnt jeden Dienstag und Donnerstag um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Das Programm gibt es hier [bstu.de]. Es gilt die Maskenpflicht bis zum Platz.



Parallel zum Filmfestival finden jeden Donnerstag ab 18 Uhr kostenlose Sonderführungen statt. Außerdem ist die Dauerausstellung "Revolution und Mauerfall", die zum 20. Jahrestag des Mauerfalls entstand, im Innenhof zu sehen.

Eine Milliarde Westpakete gingen "rüber"

Corona hat die Feierlichkeiten, die zum 30-jährigen Jubiläum der Friedlichen Revolution und Deutschen Einheit in der ehemaligen Stasizentrale anlaufen sollten, nun nach draußen verlegt. Man sei einfach "ein bisschen durch mit vor dem Bildschirm sitzen und Zoom" oder anderen Formen im digitalen Raum, erklärt Sprecherin Dagmar Hovestädt. Und da Sommer sei, lag die Open Air-Variante nah. So ist in nur vier Wochen das Campus-Kino entstanden, wurden Filmverleiher überzeugt, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Fachleute eingeladen. Die Mühe hat sich gelohnt: Gegen 19:30 Uhr müssen mehr Stühle dazugestellt werden, rund 200 Gäste sind zum kostenlosen Screening des Dokumentarfilms "Der Duft des Westpakets" gekommen. Die beiden Regisseurinnen Maja Stieghorst und Brit-J. Grundel sowie einige ihrer Protagonistinnen sind anwesend. In 65 Minuten wird ergründet, wie und wonach Westpakete gerochen, oder vielmehr geduftet haben, was manchmal unfreiwillig komisch ist. Auf der anderen Seite zeigt der Film auch, wie viele der 25 Millionen Pakete, die jährlich in den Osten gingen, von der Stasi abgefangen, durchsucht und nicht selten um mitgeschicktes Geld oder andere Inhalte erleichtert wurde - um dann weiterverkauft zu werden.

Bei Stollen, Kaffee und Waschpulver werden Erinnerungen wach

Im Publikum murmelt es öfter Zustimmung, bei einigen werden direkt Erinnerungen an die eigene Vergangenheit in oder außerhalb der DDR wach. Ein Anwohner, der zur Vorführung gekommen ist, erzählt: "Ich bin Westberliner und wir hatten auch eine Freundschaft, die meine Mutter über fünf Ecken übernommen hatte. Denen haben wir auch immer was zugeschickt und die uns Fotos und Infos von sich. Und das berühmte Paket kam dann von drüben zurück als Danke: ein wunderschöner Stollen war drin, wo man sich immer drauf gefreut hat!"



Im Anschluss gibt es ein kurzes Gespräch mit Publikum und Regisseurinnen, die tatsächlich den "Duft des Westpakets" in Form eines Parfums im Innenhof versprühen. Es riecht süßlich nach Schokolade und Gummibärchen, neben einem Hauch von frischer Wäsche.

Fortsetzung nicht ausgeschlossen

Ein gelungener Auftakt des dreiwöchigen Filmfestivals, das nun jeden Dienstag Dokumentarfilme und jeden Donnerstag Spielfilme, wie "Gundermann" oder "Barbara" zeigt. Corona hat diesem geschichtsträchtigen Ort also eine neue Veranstaltung beschert, und womöglich nicht die Letzte dieser Art, sagt Dagmar Hovestädt. Denn "Filme werden ja ganz neu lebendig, wenn man mit der Geschichte derart in Berührung kommt und wenn das gut läuft, darf das gern zum Ritual oder zur Gewohnheit werden.“ Sendung: Inforadio, 12.08.2020, 8:55 Uhr