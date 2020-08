Svealena Kutschkes düsteres Sozialstück aus einem Wohnhaus in Berlin-Pankow, zumindest sprachlich zurecht hochgelobtes Highlight der letzten Autorentheatertage, eignet sich gut für den Corona-Testlauf. Denn die Bewohner erzählen wie in splendid isolation jeder für sich über sich, ihre Depressionen, Irrläufe, Alltagsuntauglichkeiten - und Ressentiments. Nie treten sie miteinander in Dialog und doch sind ihre Bekenntnisse miteinander verwoben. Die Autorin, bisher mit drei Romanen in Erscheinung getreten, hat diese Anti-Helden am Rande der Gesellschaft alle mit überraschend großer Sprachmacht ausgestattet. Jetzt lauscht das Publikum ihnen gerne.



Am stärksten agiert noch Jörg Pose den Trinker Holm aus, einen ehemaligen Polizisten, der bei Zwangsräumungen traumatisiert wurde und hier als einziger auch die Chance zur Wandlung, oder sogar Rettung, bekommt. Ein deutsch-türkisches lesbisches Paar trotzt den Gewalterfahrungen durch ausländerfeindliche Übergriffe und den blinden Flecken in der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Antisemitische Großmütter, gestohlene Stolpersteine und der NSU-Prozess markieren den gesellschaftlichen Resonanzraum. Maike Knirsch gibt die taffe Psychiatriearbeiterin Darija, die auch mal zurückschlägt; Lorena Handschin die ihre Talente im Späti verschleudernde Kim.