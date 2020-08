Die Maßnahmen werden mit Gelassenheit durchgeführt. Überall stehen Desinfektionsmittel bereit, im Gebäude herrscht Maskenpflicht, am Platz wird das Tragen von Mund-Nasen-Schutz empfohlen. Gleichzeitig brennen alle am Grips darauf, den – wenn auch eingeschränkten – Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Denn schließlich waren die Kinder und Jugendlichen in den letzten sechs Monaten oft mit am stärksten von mangelndem Austausch und häuslicher Isolation betroffen. Auch wenn jetzt in den Monaten September und Oktober erstmal nur ein Viertel der bisher 18.500 Besucher kommen können, soll die "Generation Corona" wieder mit Live-Theater versorgt werden, "weil sie am meisten unter der Krise gelitten hat", sagt Philipp Harpain. Und: "Es darf gelacht werden! Es darf mitgegangen werden!" Für die entsprechende Sicherheit werde gesorgt.

Großen Zuspruch fand im Corona-Interim mit 80.000 Nutzern bereits der neue Grips-Blog. Die Theaterpädagogen des Hauses standen an einer eigens eingerichteten Hotline zur Verfügung. Wiedereröffnet wird das Haus jetzt am 5. September mit der Uraufführung von "Das Leben ist ein Wunschkonzert" von Esther Becker, das den von der Gasag ausgelobten Berliner Kindertheaterpreis gewann - und passend in diesen Zeiten von häuslicher Isolation eines Kindes in einem Alkoholikerhaushalt handelt. Im März war die Inszenierung von Frank Panhans fast fertig, jetzt wird sie auf Abstand neu geprobt.



25 Jahre nach der Uraufführung wird dann Volker Ludwigs Klassiker "Bella, Boss und Bulli" neu aufgelegt, ein Singspiel über die Kälte der Kinderrealität im sozialen Abseits. "Garantiert auch mit Live-Musik", verspricht Philipp Harpain. Dort führt Robert Neumann Regie, der eine weitere Uraufführung besorgt, Zoran Drvenkars "Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück", ein Generationenstück über Geschichte und Erinnerungskultur. Es soll auch in einer Schulvariante vor Ort in den Schulen gezeigt werden können. Die zum Fratz-Festival eingeladene mobile Produktion für Kinder ab zwei Jahren "Verwandelt" wiederum steht für Kitas zur Verfügung.