Tonia Reeh kann nichts dafür. Aber ihre schwere, dunkle Klaviermusik will einfach nicht recht zur Aperol-Spritz-Laune auf der Dachterrasse des HKW passen. Es ist heiß. Brütend heiß. Viele der etwa 150 bis 200 Konzertbesucher haben Fächer mitgebracht und wedeln wild damit umher. Andere ziehen, sobald sie ihren Sitzplatz erreicht haben, nicht nur ihre Maske, sondern gleich auch ihre Schuhe aus. Richtig konzentriert blickt kaum einer drein, eher erschöpft.

Tonia Rehs Kompositionen sind intensiv, fordernd, mit einem Drang zur Theatralik. Als "Hard Listening" hat die Berlinerin sich selbst einmal bezeichnet. Das ist auch bei ihren Songtexten Programm. Tonia Reeh singt von Müttern, die ihre Kinder nicht lieben können, weil sie selbst nie Liebe erfahren haben, von Jugendlichen mit Drogenproblemen und reichen Menschen, die lieber Geld anhäufen statt Gutes damit zu tun.

Viele der neuen Songs, die Tonia Reeh an diesem Abend im Alleingang vorträgt – im lila Glitzer-Pailletten-Oberteil – sind vom neuen Album ihrer Band La Tourette, einer Band von vielen, in der Reeh aktiv ist. Wobei La Tourette im Grunde ein Duo ist. Tonia Reeh und Schlagzeuger Rudi Fischerlehner, der im Jazz und improvisierter Musik verwurzelt ist. Sein Part fehlt beim Konzert im HKW ziemlich. Auch wenn Tonia Reeh sich zwischenzeitlich eine Rassel in den Kniestrumpf steckt und damit rumshaket, um wenigstens ein kleines bisschen Percussion zu haben.

Dafür gibt es bei Künstlerin Nummer zwei richtig viel und richtig gute Percussion. Tatsächlich ist Marla Hansens Drummer mit seinem leichtfüßigen, mal tropischen, mal südländischen Rhythmusspiel fast bemerkenswerter als Marla Hansen selbst. Etwas schüchtern und kraftlos steht sie auf der Bühne. Schwarze Hose, Blumen-Top, Pferdeschwanz.