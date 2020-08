Zum sechsten Mal findet derzeit die "Pop-Kultur" statt. Im vergangenen Jahr noch ein buntes, barrierefreies Spektakel in der Kulturbrauerei, hat sich das Festival jetzt wegen Corona komplett in den digitalen Raum verlegt. Von Hans Ackermann

Mit "Session" ist dann wieder das Konzertvideo der oberbayrischen Indie-Band The Notwist überschrieben. Die sechs Musiker präsentieren vorzüglichen minimalistischen Elektropop, der nach dem introvertierten Beginn in einem langen hypnotischen Schluss mündet - eine moderne Coda, die ihresgleichen sucht.

Was wäre die Popkultur ohne Talkshows? Gleich zwei davon gibt es am Eröffnungsabend des Festivals. Unter der Überschrift "Ping Pong Hayat" - Hayat ist das türkische Wort für Leben - diskutieren vier Frauen über die Kunst des Überlebens. Anschließend spielen sie vor der Kamera eine Runde Ping Pong.Mit Spaß dabei ist die Linguistin Reyhan Şahin, die man noch als Skandal-Rapperin Lady Bitch Ray in Erinnerung hat.

Der kunstvolle Umgang mit Sprache wird dann im Beitrag des Autors und Fotografen Hendrik Otremba präsentiert. So absichtlich unscharf seine schwarz-weißen Fotografien von New Yorker Häuserschluchten sind, so präzise formuliert er dazu einen pessimistischen Text, untermalt von düsteren elektronischen Klängen: "Es sind schon so viele Zivilisationen untergegangen, es wäre hochmütig zu glauben, der jetzigen blühe das nicht auch", heißt es in einer audio-visuellen Literaturperformance, die im Programm einen Höhepunkt markiert.