Schockverliebt seien die Musiker gewesen zu Beginn der gemeinsamen Arbeit, so hat es der Solocellist Olaf Maninger mal formuliert. Diese Verliebtheit hält, sie scheint sogar zu wachsen. Brahms Vierte Sinfonie, seine letzte, wurde zu einem gemeinsamen Fanal, zu einem Aufbegehren gegen die Krise, zu einem Beweis, dass nichts ein Livekonzert ersetzen kann. Nichts kommt heran an diese Dynamik, die nur entsteht im analogen Raum, zwischen ZuhörerInnen und Künstlern. Petrenko fasste sich im abschließenden Jubelsturm ans Herz, eine Geste, die passte.

Und nun? Wie geht es weiter? Das Orchester wird in Salzburg spielen, wo immerhin die Hälfte der Plätze besetzt sein wird im sogenannten Schachbrettmuster. Dies ist den Philharmonikern und allen Orchestern und Opern auch in Berlin dringend zu wünschen. So ergreifend dieses Konzert war: es sollte mehr Menschen erfreuen, und, sorry für ein bisschen Pathos, es soll auch mehr Leute trösten können in diesen fiesen Zeiten.