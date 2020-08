Bild: imago-images

Am 8. Dezember 1971 wird nach einem Auftritt von "Ton Steine Scherben" bei einem Teach in in der Technischen Universität ein Teil des Kreuzberger Bethanien-Krankenhauses besetzt. Da vier Tage zuvor der Berliner Stadtguerillo Georg von Rauch nach einem Schusswechsel mit der Polizei verstorben ist, benennen die Besetzer das ehemalige Schwesternwohnheim in Georg-von-Rauch-Haus um.