Auf jeden Fall. Ich bin auch ermutigt, endlich mein Buch abzuschließen, an dem ich schon sehr lange arbeite. Es soll wahrscheinlich im Herbst erscheinen. Ich arbeite bereits an drei neuen Projekten. Es geht auf jeden Fall weiter.

Anke Feuchtenberger , geboren 1963 in Ost-Berlin, hat an der Kunsthoschule Berlin-Weißensee eine Ausbildung zur Gebrauchsgrafikerin gemacht. Seit 1989 arbeitet sie als freie Illustratorin und Zeichnerin. Mit Detlef Beck, Henning Wagenbreth und Holger Fickelscherer hat Feuchtenberger die Künstlergruppe "PGH Glühende Zukunft" im Wendejahr gegründet. Seit 1997 lehrt sie als Professorin für Illustration an der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

Es ist ein sehr ambitioniertes Werk. Es ist ein Versuch, die organische Welt, die mich hier in Vorpommern umgibt, teilweise auch Erinnerungen und Erfahrungen, die ich hier gemacht habe und biografische Geschehnisse, die in der DDR stattgefunden haben, zu verbinden. Also Tiere mit Menschen, Wald mit Tieren und die Absurdität, dass es ein deutsches Tier und einen deutschen Wald eigentlich gar nicht gibt. Das hat mich gereizt, die ganze Breite auszutesten.

Genau, aber das lässt sich gar nicht so einfach machen. Man könnte beispielsweise den "Freischütz" anführen. Ich habe versucht, das Ganze herunterzufahren auf kleinste Tiere. Und die leben eben in einem großen Wald. Insofern ist der deutsche Wald ziemlich konterkariert.

Vom Titel her hätte ich gedacht, dass Sie an die großen Mythen rangehen. Der deutsche Wald und unsere Beziehung, die wir angeblich dazu haben und dann noch die Tiere dazu.

Ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. 1998 bin ich wegen der Arbeit nach Hamburg gezogen. Im Jahr 2000 hatte ich einen Sehnsuchtsschub, wieder nach Berlin zurückzukehren, in meine Heimatstadt. Und dann bekam ich einen Auftrag von der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" für einen Comicstrip für deren Berliner Seiten - und zwar über die gesamte Kolumnenlänge und nicht die Breite, wie es sonst üblich ist. Das war eine besondere Herausforderung, und ich habe alles versucht, diese Sehnsucht nach meiner Heimatstadt und die Erinnerung des Körpers an verschiedene Orte in diesem Kolumnen-Strip darzustellen.

Ja, oder auch für Dinge, die ich gehört habe. Beispielsweise habe ich in einem Kapitel die Zunge mit der Befreiung von Berlin durch die Rote Armee in Verbindung gebracht und die Erfahrungen, die die Frauen gemacht haben. Es sind immer auch Geschichten, die jetzt nicht unbedingt nur meine sind, sondern die auch in irgendeiner weiteren Form mit der Stadt zu tun haben.

In dem Comic-Strip gehen Sie an einzelnen Körperteilen entlang, also Zunge, Augäpfel, Fußsohle, Nabel, Oberschenkel, Hand - so sind die einzelnen Kapitel überschrieben. Und die stehen für Ihre Erinnerungen an Berlin von damals?

Ich bin manchmal ein bisschen überinspiriert und denke auf verschiedenen Ebenen. Mit der Verbindung zwischen den verschiedenen Ebenen, also dem Alltäglichen, dem Fantastischen, dem Somnambulen, dem Praktischen und so weiter, soll sich eine poetische Sprache eröffnen. Das ist der Versuch. Ob es mir gelingt? Es gelingt bestimmt nicht immer.

Erst später höre ich darauf, was mir die Studierenden so sagen, was sie gern zeichnen würden und dann versuche ich einzeln mit ihnen an ihren Projekten zu arbeiten, indem ich immer so eine Art großes Thema vorgebe, wo aber eigentlich jeder eine Spur findet, wie er arbeiten kann. Das funktioniert ganz gut.

Sie gelten als eine Ikone, als hätten sie sozusagen das Comic-Wesen und die Arbeit an Graphic Novels in Deutschland mit ihrer Art ganz entscheidend geprägt, sowohl im Stil des Zeichnens und Schreibens als auch in dem, was Graphic Novel sein kann. Können Sie mit so einer Beschreibung was anfangen?

Das ist mir alles zu groß. Ich habe noch nicht mal so viele Alben gemacht, wie andere berühmte Comic-Zeichner. Aber ich hatte das große Glück, in die Lehre gehen zu können. Dadurch war ich ständig im Kontakt mit wirklich außerordentlich begabten Künstlern und Künstlerinnen, die ich sehr ernst genommen habe. Das ist auch der Spaß an der Arbeit, wenn man etwas sehr ernst nimmt, bekommt man auch einen Blick in andere Welten. Und das ist auch eine sehr tiefe Bereicherung der eigenen künstlerischen Arbeit. Ich könnte nichts machen, was mich langweilt, oder ich könnte mich nicht über Dinge auslassen, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Und das ist vielleicht der einzige Ansatz, der dazu führt, dass die Arbeit mir Spaß macht.

Vielen Dank für das Gespräch!