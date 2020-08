Daniel-Ryan Spaulding wuchs im kanadischen Vancouver auf, er hat aber auch familiäre Wurzeln in Kroatien. Vor neun Jahren zog es ihn nach Europa, er lebte unter anderem in Amsterdam. Seit zwei Jahren ist er in Berlin-Kreuzberg, wo er bereits zuvor Auftritte im English Theatre hatte.

Der Comedian tourte mit seinen Stand-Up-Programmen bereits durch mehr als 45 Länder. International bekannt wurde er duch das Youtube-Video "If gay guys said the stuff straight people say", in dem er die Rollen umdreht und als schwuler Mann all die Dinge zu einem Heterosexuellen sagt, die er sonst immer zu hören bekommt. Neben Stand-Up plant er derzeit eine Fernsehshow, die er notfalls selbst produziert möchte, wenn sie ihm niemand abkauft

In Berlin tritt Spaulding fast wöchentlich am Mariannenplatz unter freiem Himmel auf. Seine Auftritte kündigt er auf Instagram an.