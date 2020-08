Berlin bekommt mit "Dekoloniale - Erinnerungskultur in der Stadt" ein Projekt für Kolonial- und Widerstandsgeschichte. Tahir Della von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, erklärt im Interview warum die Auseinandersetzung mit der Kolonialzeit gerade jetzt so wichtig ist.

Tahir Della: Das Projektbüro der "Dekoloniale", die Straße und der Ort ist nicht ganz zufällig, es ist der Ort, wo die Reichskanzlei stand. Also hier, in diesem Gebäude hat die Afrikakonferenz stattgefunden, zu der Bismarck eingeladen hat, wo der afrikanische Kontinent aufgeteilt worden ist, wo die europäischen Mächte über mehrere Wochen hinweg die kolonialen Projekte organisiert haben und damit beigetragen haben zur Grundsteinlegung des europäischen Kolonialismus.

rbb|24: Wir sitzen in einem leeren Ladenlokal in einem Plattenbau in der Wilhelmstrasse, genauer Wilhelmstrasse 92. Hier hat das Modellprojekt Dekoloniale Erinnerungskultur in der Stadt einen Informations- und Veranstaltungsort eingerichtet, der heute eingeweiht wurde. Herr Della, was hat es mit dieser Adresse auf sich?

Diese drei Initiativen sind schon länger dabei, das Thema koloniale Aufarbeitung im öffentlichen Raum in den Museen und Sammlungen voranzutreiben. Durch das Projekt wird es nun möglich, dieses Anliegen auch tatsächlich organisiert im gesamten Stadtraum zu betreiben. Hier geht es nicht nur um die Museen und Sammlungen, sondern der gesamte öffentliche Raum ist hier im Fokus, und es soll deutlich gemacht werden, dass die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte ein Querschnittsthema ist, wo auch vor allen Dingen die Stadtgesellschaft mitgenommen werden soll. Wir wollen alle Bezirke bespielen mit Ausstellungen, Think-Tanks, Konferenzen, Interventionen im öffentlichen Raum, um klar zu machen, es ist kein Nischenthema, ein Kulturthema, sondern es ist ein politisches Thema und muss dementsprechend auch in allen Bereichen stattfinden.

Dekoloniale ist ein fünfjähriges Projekt, unterstützt durch das Stadtmuseum Berlin, finanziert vom Senat Berlin und die Bundeskulturstiftung, es ist ein fünfjähriges Projekt, was organisiert wird vor allem von der Zivilgesellschaft, hier sind drei Verbände zentral, das ist Each One Teach One e.V., Berlin Postkolonial e.V. und die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD).

Was will Dekoloniale, was sind die Hintergründe für das Projekt?

Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Wochen vor allen Dingen auch dadurch in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten, weil sie für Straßen- und Ortsumbenennungen plädiert. Hier in der Nähe befindet sich die Mohrenstraße - was ist Ihr Anliegen?

Die ISD ist schon lange an dem Thema dran, um zu klären, gibt es in Deutschland ein nichtaufgearbeitetes Problem mit dem Kolonialismus, das macht sich vor allem an Straßennamen fest, die in allen deutschen Städten zu finden sind. Die M*straße ist so eine Straße, hier ist eine Straße benannt nach Menschen, die unter Versklavungsumständen nach Berlin, nach Europa kamen, nach denen ist diese Straße benannt. Wir sind der Auffassung, dass diese Bezeichnung auch für Schwarze Menschen, Menschen afrikanischer Herkunft, rassistisch diskriminierend ist, deswegen plädieren wir dafür, diese Straße umzubenennen.

Wir wollen auch deutlich machen mit der Umbenennung, dass wir uns in der Gesellschaft mal auf Menschen beziehen müssen, die eben im Widerstand gegen Rassismus, gegen Kolonialismus standen. Deswegen stehen wir dafür ein, dass Anton Wilhelm Amo, der erste bekannte, vom afrikanischen Kontinent stammende Philosoph in Deutschland, diesen Straßennamen bekommt, zukünftig, um einen Perspektivwechsel zu betreiben. Wir wollen klarmachen, wir müssen uns auf neue Persönlichkeiten beziehen, auf Menschen, die für Menschenrechte einstanden, Amo ist so eine Persönlichkeit.