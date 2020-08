Bei einer Umfrage der Zeitschrift "Theater heute" haben Kritiker ihre Highlights der Saison gewählt und Berliner Künstler in vier von sieben Kategorien zu den Besten des Jahres gekürt. Der Titel "Theater des Jahres" geht zum zweiten Mal in Folge nach München.

Die Zeitschrift "Theater heute" hat in ihrem Jahrbuch zwei Berliner Theater und Berliner Schauspieler für ihre Inszenierungen in der laufenden Spielzeit gekürt. Immer zum Ende der Sommerferien erscheint das Jahrbuch der Fachzeitschrift, in dem diesmal 44 Kritikerinnen und Kritiker aus Deutschland, der Schweiz und Österreich ihre Höhepunkte der Saison gewählt haben.

In vier Kategorien haben es Berliner Theater und Schauspieler diesmal auf den ersten Platz geschafft: Geehrt werden sie für die beste Inszenierung, das beste Bühnenbild, die besten Kostüme und die Schauspieler des Jahres. Der Titel "Theater des Jahres" allerdings geht zum zweiten Mal in Folge an die Münchner Kammerspiele, wo Intendant Matthias Lilienthal jetzt seine letzte Spielzeit beendet hat.