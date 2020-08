Der Innenhof der ehemaligen Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg wird vom 11. August bis zum 3. September zum Open-Air-Kino. Am historischen Ort zeigt das Filmfest Campus-Kino Dokumentar- und Spielfilme zum Leben in der DDR, jeweils flankiert mit Material aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv, wie die Stasiunterlagenbehörde (BStU) am Mittwoch in Berlin ankündigte.