dpa/Scholz Video: zibb | 13.08.2020 | Christine Deggau | Bild: dpa/Scholz

Wim Wenders wird 75 - Zwischen Engeln und Herumtreibern

14.08.20 | 10:20 Uhr

Wim Wenders ist der Bildpoet und elegante Melancholiker unter den Erneuerern des deutschen Films. Bei aller Neugier und Entdeckerlust ist Wenders jedoch immer seinem ganz eigenen Stil treu geblieben. Am Freitag wird er 75 Jahre alt. Von Ula Brunner

Er war ein stiller Avantgardist und ist es bis heute: Wim Wenders, Jahrgang 1945, gehörte wie Rainer Werner Fassbinder, Werner Schroeter oder Rudolf Thome zu den Wegbereitern des Neuen Deutschen Films. Der Düsseldorfer Chirurgen-Sohn probierte allerdings einiges aus, bis er 1967 an der frisch gegründeten Münchner Filmhochschule angenommen wurde: Medizin und Philosophiestudium in München und Freiburg, dann Paris.



Täglich, erzählt Wenders später, habe er sich an der Cinémathèque française Filme angeschaut - bis er schließlich selber Filme drehen will. In den 1960er-Jahren gehört er zur neuen Generation von Regisseuren, die mit anderen Geschichten frischen Wind in die muffige heimische Kinolandschaft bringt. Anstelle von Heimat, Romantik und Rührseligkeit erzählen die kritischen Autorenfilmer von der NS-Vergangenheit, von Aussteigern, von Gewalt.



Wenders-Filme Online NDR Presse und Information 14.07. - 14.09.2020 - Das Erste: Werkschau Wim Wenders Wim Wenders wird 75. Anlässlich seines Geburtstags zeigt Das Erste eine umfassende Werkschau seiner Filme.

Regisseure wie Volker Schlöndorff, Werner Herzog oder Wim Wenders lernen ihr Handwerk nicht mehr brav von der Pike auf. Sie kommen von der Uni, der Filmtheorie oder den neuen Filmhochschulen in München und Berlin. Auch für Wenders, der neben seinem Studium Filmkritiken für die "Twen" oder den "Spiegel" schreibt, bilden das bewusste Sehen, das Nachdenken und Reden über Filme sowie das Ausprobieren neuer Ausdrucksmittel die Grundlagen seiner Arbeit.

Die Lust am Detail

Früh findet Wim Wenders seinen Stil. In seinem Abschlussfilm "Summer in the City" erzählt er von dem jungen Ex-Häftling Hans, der auf der Flucht vor seiner Bande ziellos durch München streift. Die Geschichte selbst ist nebensächlich, stattdessen richtet Kameramann Robby Müller, mit dem er auch später noch häufig zusammenarbeiten wird, seinen Blick auf die heruntergekommenen Straßen Münchens.



Lange Einstellungen von Jukeboxen und Flipperautomaten, endlose Autofahrten - schon hier wird das Hinschauen und Beobachten selbst zur Handlung des Films. Auch das typisch Wendersche Universum wird bereits skizziert: starre, lange Einstellungen, die Lust am Detail einerseits, weite Panoramen andererseits. Die Vorliebe für Städte und Landschaften, die melancholischen Helden, die Poesie seiner Bilder.



Die Musik darf nicht fehlen

Aussteiger und Heimatlose bevölkern gerade seine frühen Filme. Sie sind immer unterwegs, aber selten mit einem Ziel. Nicht umsonst hat Wim Wenders so viele Roadmovies gedreht. Und dann natürlich die Musik. Sie darf in einem Wenders-Film nicht fehlen. Im Soundtrack von "Summer in the City" sind The Kinks, Chuck Berry und Gustav Mahler zu hören. Lange vor seiner berühmtem Kuba-Musik-Doku "Buena Vista Social Club" aus dem Jahr 1999, die eine Oscar-Nominierung und den Europäischen Filmpreis erhält, ist die Musik eine treibende Kraft in seinem künstlerischen Schaffen.



"Wenn es nicht die Beatles, Van Morrison, die Kinks, die Troggs, die Pretty Things, die Stones und vor allem Bob Dylan gegeben hätte, ich hätte mich nie und nimmer getraut, das Studieren an den Nagel zu hängen und auf ein so unsicheres Terrain wie auf die eigene Kreativität zu setzen", sagte Wenders einmal 2008 in der "Zeit".

Über den Atlantik und wieder zurück

Bild: dpa/Courtesy Everett Collection Im Jahr 1971 gründet Wim Wenders mit zwölf andere Regisseuren (darunter Hans W. Geissendörfer, später auch R.W. Fassbinder) den Filmverlag der Autoren. Ein Jahr später erscheint "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" mit Arthur Brauss und Erika Pluhar nach dem Roman von Wenders Freund Peter Handke.

Bild: dpa/United Archives/IFTN "Alice in den Städten" ist der erste Teil der Spielfilm-Trilogie "Road Movie". Wenders dreht ihn 1973 in den USA und Deutschland. Der Schwarz-Weiß-Film mit Rüdiger Vogler und Yella Rottländer (hier im Bild) bringt Wenders den künstlerischen Durchbruch.

Bild: dpa "Im Lauf der Zeit" (1976), dem 3. Teil der "Road Movie"-Trilogie, spielen Rüdiger Vogler und Hanns Zischler zwei Männer, die sich in einem umgebauten, alten Möbelwagen auf eine Reise entlang der damaligen deutsch-deutschen Grenze begeben.

Bild: dpa/United Archives/kpa Publicity Mit seinem Krimi "Der amerikanische Freund" aus dem Jahr 1977 gelangt der Ruf Wim Wenders endlich über den Pazifik. Der Thriller nach einem Roman von Patricia Highsmith spielt zwischen Hamburg, Paris und New York. Er handelt von einer tödlichen Freundschaft zwischen zwei höchst ungleichen Männern, gespielt von Bruno Ganz und Dennis Hopper.

Bild: dpa/TBM 1977 holt Kult-Regisseur Francis Ford Coppola Wenders schließlich nach Hollywood. Die erste Zusammenarbeit misslingt, doch Wenders bleibt in den USA, wo ihm mit "Paris, Texas" (1984) einer seiner größten Erfolge gelingt - hier Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski und Wim Wenders bei den Dreharbeiten.

Bild: dpa/United Archives/kpa Publicity Der Film über einen Mann, der in der texanischen Provinz seine Familie sucht, mit Sam Shepard und einer blutjungen Nastassja Kinski, wird beim Festival in Cannes uraufgeführt. Er erhält den Hauptpreis, die Goldene Palme, und hat auch an den Kinokassen Erfolg.

Bild: dpa/90061 In "Tokyo-Ga" (1985) dokumentiert Wenders seine Reise nach Japan auf den Spuren des von ihm verehrten Regisseurs Yasujiro Ozu. Neben Wenders Freund Werner Herzog kommen auch die Darsteller Yûshun Atsuta und Chishû Ryu zu Wort.

Bild: www.capitalpictures.com Und noch ein Spielfilm ist bis heute im Gedächtnis geblieben: "Der Himmel über Berlin" von 1987 erzählt vom Streifzug eines Liebe suchenden Engels durch die Brachen der Mauerstadt.

Bild: dpa/CAP/RFS In seiner ersten Produktion nach seiner Rückkehr aus den USA nutzt Wenders die Stadt als Kulisse und zeichnet Bilder einer geteilten Stadt in schwarz-weiss und monochromen Farben.

Bild: imago images Der Film mit Curt Bois, Otto Sander, Bruno Ganz und der Musik der Einstürzenden Neubauten, ist heute ein Kultfilm.

Bild: dpa/NFP/Neue Road Movies/D.Wenders Der 3D-Tanzfilm "Pina" über die Choreographin Pina Bausch und ihr Wuppertaler Tanztheater ist 2012 für einen Oscar nominiert. Zuvor hat er bereits den Deutschen Filmpreis 2011 in der Kategorie "Bester programmfüllender Dokumentarfilm" und den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2011 gewonnen.

Bild: dpa/United Archives/Impress Die Idee für den Thriller "The Million Dollar Hotel" aus dem Jahr 2000 kommt von U2-Sänger Bono. Der Film mit Mila Jovovich und Mel Gibson unter der Regie von Wenders gewinnt den Silbernen Bären auf der Berlinale 2000.

Bild: dpa/Focus Features/AP 2018 dreht Wim Wenders einen sehr persönlichen Dokumentarfilm über das aktuelle Oberhaupt der katholischen Kirche: "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes". Der Papst sei "einfach unglaublich menschlich" sagte Wenders damals. Es ist sein vorerst letzter Langfilm.



Sendung: Radioeins, 14.08.2020, 10:00 Uhr | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

























Ein Krimi bringt Wenders nach Amerika

Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Um ihre Filme selbst zu produzieren und auf die Leinwand zu bringen, gründet Wenders 1971 mit zwölf anderen Regisseuren – darunter Hans W. Geissendörfer, später stößt auch R.W. Fassbinder dazu – den Filmverlag der Autoren. Er adaptiert literarische Vorlagen wie "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter" nach dem Roman seines Freundes Peter Handke, setzt jedoch auch weiterhin eigene Sujets um. Das Roadmovie "Alice in den Städten" bringt 1973 den künstlerischen Durchbruch. Und sein Krimi "Der amerikanische Freund" nach einer Vorlage von Patricia Highsmith trägt seinen Ruf über den Pazifik.

Wim Wenders erhält in Italien den Preis für "Beste Regie" für "Der Himmel über Berlin". Bild: dpa

1977 holt ihn Kult-Regisseur Francis Ford Coppola nach Hollywood. Ein Lebenstraum geht für den USA-Fan Wenders in Erfüllung. Hier soll der Deutsche "Hammett" drehen, einen Krimi über das Leben des gleichnamigen Schriftstellers. Doch die Zusammenarbeit läuft schwierig, Drehbuchänderungen sind an der Tagesordnung, die Filmcrew wird immer wieder ausgetauscht, am Ende muss fast der komplette Film neu gedreht werden. 1982, nach vier Jahren und unzähligen Auseinandersetzungen ist "Hammett" endlich fertig. Coppola verreißt ihn: "Das ist der schlechteste Film, den ich je gesehen habe". Wenders selbst verarbeitet seine traumatischen Erfahrungen mit den Einspruchsrechten eines Produzenten in "Der Stand der Dinge" (1983). Er arbeitet weiter in den USA, wo ihm mit "Paris, Texas" einer seiner größten Erfolge gelingt.

"Mensch, wie haben wir das bloß gemacht?"

Die Kritik überschlägt sich vor Begeisterung. Der Film erhält 1984 den Hauptpreis in Cannes, die Goldene Palme. Die Geschichte eines Mannes, der in der texanischen Provinz seine Familie sucht, mit Sam Shepard und Nastassja Kinski, hat auch an den Kinokassen Erfolg.



Nastassja Kinski in "Paris, Texas" Bild: Wim Wenders Stiftung

Und noch ein Spielfilm ist bis heute im Gedächtnis geblieben: "Der Himmel über Berlin" von 1987, Wenders erste Produktion nach seiner Rückkehr aus den USA. Der Streifzug eines Liebe suchenden Engels durch die Brachen der Mauerstadt, mit Curt Bois, Otto Sander, Bruno Ganz und der Musik der Einstürzenden Neubauten, ist heute ein Kultfilm. "Mensch, wie haben wir das bloß gemacht", wunderte sich Wenders 2007 in einem Interview mit der "Welt". "Das würde ich nie wieder so hinkriegen."



Wim Wenders bei den Dreharbeiten zu "Pina". Bild: dpa/NFP/Neue Road Movies GmbH/Donata Wenders

Unermüdlicher Kreativer