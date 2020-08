Der Regisseur und Schauspieler Alexander Lang bekommt in diesem Jahr den Konrad-Wolf-Preis der Berliner Akademie der Künste. Gewürdigt werde ein Künstler, dessen Arbeit die Richtung des Aufbruchs im DDR-Theater wesentlich mit geformt habe, teilte die Akademie am Donnerstag zur Begründung mit.

Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert und wird am 29. Oktober übergeben. Benannt ist der Preis nach dem Filmregisseur und langjährigen Präsidenten der Akademie der Künste der DDR, Konrad Wolf.

Der gebürtige Erfurter Alexander Lang spielte ab 1966 an mehreren Berliner Theatern. Außerdem wirkte er in Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter in Wolfs Film "Solo Sunny" von 1980.