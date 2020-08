Dorte Mandrup Audio: Inforadio | 14.08.2020 | Maria Ossowski | Bild: Dorte Mandrup

Dänische Architekten sollen Berliner Exilmuseum bauen

14.08.20

Unter zehn Entwürfen für das künftige Exilmuseum hat ein Kopenhagener Architekturbüro das Rennen gemacht. Der Entwurf der preisgekrönten Architektin Dorte Mandrup greift den Zustand der Heimatlosigkeit auf. Die Finanzierung ist allerdings noch offen. Von Maria Ossowski

Warum erst jetzt? Diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch die Thematik Exilmuseum. 500.000 Menschen mussten vor den Nazis fliehen, berühmte wie Thomas Mann, Mascha Kaléko, Einstein oder Bertolt Brecht. Unbekannte wie die Ärztin Hertha Nathorff, die in den USA Haushaltshilfe und Köchin und für manche Arbeitgeber ein “dirty refugee“ war, ein "dreckiger Flüchtling". Für sie alle soll im Halbrund um das Ruinen-Portal des Anhalter Bahnhofs ein kühnes Gebäude entstehen. Aus Beton und gelbem Ziegel, mit halbrunden Fensterfronten hin zum Bahnhofseingang oder -ausgang.

Nobelpreisträgerin Hertha Müller gab den Anstoß

Die Idee zu solch einem, längst fälligen, Museum hatte die Nobelpreisträgerin Hertha Müller. Vor zehn Jahren schrieb sie der Bundeskanzlerin dazu einen Brief. Der Ort ist für die Dichterin genau der passende: "Früher gingen durch das Portal täglich Tausende Reisende in eine riesige Bahnhofshalle. Aber ab 1933 glich auch das Monumentale des Anhalterbahnhofs mit seinen Verzierungen der Angst im Hals. Angst vor der Flucht, deren Ende ungewiss war. Tausende fuhren verzweifelt in eine Leere hinein und ließen eine Leere in Deutschland zurück.“ Eine geistige Leere, eine menschliche Leere.



Geschichten der Flucht

Der Entwurf der preisgekrönten Kopenhagener Architektin Dorte Mandrup greift diese Zustände der Heimatlosigkeit und des Ungewissen innen und außen auf. Das Gebäude ist ein symmetrischer, rechteckiger, aber gebogener Riegel, im Zentrum vor dem Neubau steht die Ruine des Bahnhofs. Innen werden zum Beispiel gewölbte Böden die Unsicherheit der Flüchtlinge symbolisieren. Ein Museum mit Exponaten wird es nicht sein. Es soll auf 3.500 Quadratmetern Nutzfläche vor allem medial Geschichten der Flucht erzählen. Denn, so Schirmherr Joachim Gauck, allein ein Museum hilft noch nicht beim Nachdenken und Mitfühlen: "Mahnmale, Gedenkorte und Tafeln oder auch Museen allein bewahren uns nicht davor, im Hier und Heute gleichgültig zu werden.“

"Dieser Umgang mit der Ruine ist gelungen"

Zehn Entwürfe kamen in die letzte Runde. Aus Berlin waren die Büros Bruno Fioretti Marquez und Staab Architekten dabei. Die isländische Fachpreisrichterin Jórunn Ragnarsdóttir war die Vorsitzende der Jury. Überzeugt hat sie und die Kolleg*innen, dass die Bahnhofsruine unangetastet bleibt und dennoch Teil des Ganzen ist: "Dieser Umgang mit der Ruine ist so sehr gelungen, dass man sich wirklich in den Köpfen vorstellen kann, wie es Freude wird, sich an diesem Ort aufzuhalten, wenn es denn soweit ist."

Finanzierung steht noch nicht

Mit dem ersten Preis für die dänische Architektin Dorte Mandrup beginnt auch der große Spendenaufruf für das Museum, das bislang allein bürgerschaftlich getragen wird. Der Bund hat sich noch nicht beteiligt. Das Gelände gehört dem Bezirk Kreuzberg, der es zur Verfügung stellt. Bernd Schulz vom Kunst- und Auktionshaus Grisebach hat sechs Millionen Euro Kapital gegeben, 27 soll das Museum kosten. 2025 soll es fertig werden. Und es soll, so Joachim Gauck, obgleich bezogen auf die Verfolgung im Nationalsozialismus, immer auch an das Heute erinnern: "Manche Fragen an die eigene Geschichte, werden auch erst dann gestellt, wenn sie einen aktuellen Bezug zum aktuellen Geschehen haben. Wenn der Blick zurück, die Reflektion über das Vergangene es vermag, Impulse und Antworten für die Gegenwart und Zukunft zu geben."