Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) hat die Einsetzung einer Reformkommission beschlossen. Angestrebt werde eine "Roadmap mit Zielen, Varianten und Meilensteinen für den angehenden Reformprozess", teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Donnerstag in Berlin nach einer Sitzung des Stiftungsrates am Mittwochabend mit.

Unter Grütters' Vorsitz sollen in der Reformkommission Bund, Länder, Stiftungspräsident, Vizepräsident und die Vertretung einer SPK-Einrichtung mitwirken. Grütters sagte, die Kommission solle ein Steuerungsinstrument sein, das zugleich das Wissen der Mitarbeiter einbinde und externe Berater zulasse.