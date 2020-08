Bild: imago/teutopress

50 Jahre "Ton Steine Scherben" - Am Anfang war das Feuer

20.08.20 | 09:15 Uhr

Vor 50 Jahren begann bei einem Festival auf Fehmarn die Geschichte der legendären Berliner Gruppe "Ton Steine Scherben". Gleich zu Beginn wurde die Kasse geklaut und die Bühne angezündet. MC Lücke analysiert, wie die Scherben Deutschlands einflussreichste Band wurden.

Bei der legendären Kreuzberger Band "Ton Steine Scherben" ist so gut wie alles legendär, und folgerichtig somit auch ihr erster Gig, den die kurz Scherben benannte Band an der Seite des größten Gitarristen der Musikgeschichte bestreiten durfte.



Oder besser gesagt voller Wut nach ihm absolvierten, denn parallel zum Auftritt von Jimi Hendrix auf Fehmarn beim "Love-And-Peace-Festival" am 6. September 1970 hatten sich die Veranstalter mit der Tageskasse vom Acker gemacht.



Und dann brannte die Bühne

Rio Reiser, damals ein zorniger, blutjunger Heißsporn und erst viel später der musikalische König von Deutschland, forderte das Publikum auf, die Veranstalter "ungespitzt in den Boden zu rammen" und die Fans folgten dem charismatischen Sänger schon damals; wie im Laufe der Karriere der Scherben im Grunde genommen immer, wenn es nach einem ihrer Gigs irgendetwas zu besetzten galt und Rio dazu aufgefordert hatte.



Rio Reiser Bild: dpa/Thomas Muncke

Auf Fehmarn wurde schon beim dritten Song der Scherben ("Macht kaputt, was Euch kaputt macht") das Organisationsbüro auf dem Gelände in Brand gesteckt. Zwei Songs weiter brannte dann die Bühne.



Die etwas andere Feuertaufe einer Band, die nachfolgend die deutsche Jugend der frühen 70er-Jahre "anstecken" würde, die den Verfassungsschutz beschäftigen sollte, in deren Kreuzberger WG spätere Terroristinnen und Terroristen ein und aus gingen, die gleichsam aber die Demokratisierung der Bundesrepublik sowie die Rechte von Schwulen und Lesben vorantreiben konnte.

Keine Macht für Niemand

"Ton Steine Scherben" wurden vor 50 Jahren gegründet und bleiben für immer einmalig in der (Musik-) Geschichte Deutschlands. Ihr politisches Wirken ist dabei mindestens ebenso wichtig wie ihr musikalisches.



Nikel Pallat, Mit-Musiker und damaliger Manager der Scherben, sorgte schon ein Jahr nach Fehmarn für die nächsten fetten Schlagzeilen, als er im Dezember 1971 im Rahmen einer WDR-Talkshow versuchte, mit einem Beil den Studio-Tisch zu zerhacken, um gleichzeitig zu erklären, warum das Fernsehen ein Unterdrückungsinstrument sei.

"Maschinen laufen, Menschen schuften. Für wen?"

Bild: dpa/Rudi Otto Vor 50 Jahren nehmen vier junge Männer im West-Berliner Bezirk Kreuzberg ihre erste Single auf: "Macht kaputt, was euch kaputt macht" ist auf der A-Seite. Die Jungs nennen sich "Ton Steine Scherben". Den Song spielen sie bei ihrem ersten Auftritt auf dem Love-and-Peace-Festival am 6. September 1970 auf der Insel Fehmarn. Die Band bringt nur drei Songs. Aber beim dritten und letzten, "Macht kaputt, was euch kaputt macht", brennt bereits die Bühne.

Bild: dpa/Dieter Klar Für den Bühnenbrand sind vermutlich Tourenhelfer anderer Bands verantwortlich, als Reaktion darauf, dass sich der Veranstalter mit den Eintrittsgeldern aus dem Staub gemacht hat. Aber angeblich soll Rio Reiser, damals noch ganz bürgerlich als Ralph Möbius, das Publikum dazu aufgefordert haben, den Veranstalter "unangespitzt in den Boden zu rammen." Als kurz darauf tatsächlich die gesamte Bühne in Flammen aufgeht, steigert das den Bekanntheitsgrad der "Scherben" enorm.

Bild: imago-images Am 8. Dezember 1971 wird nach einem Auftritt von "Ton Steine Scherben" bei einem Teach in in der Technischen Universität ein Teil des Kreuzberger Bethanien-Krankenhauses besetzt. Da vier Tage zuvor der Berliner Stadtguerillo Georg von Rauch nach einem Schusswechsel mit der Polizei verstorben ist, benennen die Besetzer das ehemalige Schwesternwohnheim in Georg-von-Rauch-Haus um.

Bild: imago-images/Ilse Ruppert "Ton Steine Scherben" liefern den Soundtrack der Hausbesetzerszene - keine Besetzung in den 70er Jahren, in der die beiden Zeilen "Ihr kriegt uns hier nicht raus! Das ist unser Haus!" aus ihrem Rauch-Haus-Song nicht skandiert oder gesungen werden. Das Georg-von-Rauch-Haus wird erst am 19. April 1972 von der Polizei geräumt. Mehrere Jahre lang wird es danach als selbstverwaltetes Wohnkollektiv und Anlaufstelle für obdachlose Jugendliche genutzt. 2011 gibt es einen Brandanschlag auf das Haus. Es soll saniert werden.

Bild: imago-imges In den folgenden Jahren werden Songs wie "Macht kaputt, was euch kaputt macht" und der "Rauch-Haus-Song" zu Protest-Hymnen und die Scherben zu wichtigen Protagonisten des Straßenkampfs. Reiser und seine Bandkollegen tun sich aber schwer mit der politischen Vereinnahmung und ziehen sich 1975 aus West-Berlin in die nordfriesische Provinz zurück. Ihre Songs aus den frühen 70er Jahren erklingen dennoch bis heute auf jeder Kreuzberger Demo.

Bild: imago-images Auf dem Bauernhof in Fresenhagen entstehen zwei weitere Alben mit deutlich melancholischeren Texten. 1985 lösen sich "Ton Steine Scherben" schließlich auf. Zu dieser Zeit hat die Band hohe Schulden.

Bild: imago-images Danach beginnt Reisers Solo-Karriere: Seinen beiden größten Hits "König von Deutschland" und "Junimond" sind so erfolgreich, dass er nach kurzer Zeit schuldenfrei ist. Viele Fans von "Ton Steine Scherben" können es allerdings nicht verwinden, dass Reiser als linkes Idol plötzlich ein kommerziell erfolgreicher Musiker sein soll.

Bild: dpa/Pedersen Rio Reiser stirbt am 20. August 1996 im Alter von 46 Jahren. Todesursache sind innere Blutungen, die Ursache Reisers Alkoholkrankheit. Sein Grab befindet sich auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin. Im September 2020 soll der Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg in Rio-Reiser-Platz umbenannt werden.



zum Beitrag | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen















"Ton Steine Scherben" galten zu dieser Zeit bereits als Sprachrohr der Jugend, als das der aufmüpfigen Studenten, der 68er-Generation; vor allem aber fühlte sich die Band den Lehrlingen und Arbeitern verbunden, der Klasse also, der die Bandmitglieder selbst entsprungen waren.



Texter Rio Reiser arbeitete aufgrund seiner persönlichen Grundlage überaus plakativ. Er wollte, dass ihn und seine Botschaft jede Frau und jeder Mann verstehen kann, jede und jeder Jugendliche, und somit wurden sehr oft bei Scherben-Songs deren Refrains zu Slogans - Slogans, die rund 50 Jahre später immer noch zur Grundausrüstung einer jeder links-gerichteten Demo gehören.

Die Erfindung Kreuzbergs

Laut der "Tageszeitung" ist die Erfindung Kreuzbergs die historische Großtat von "Ton Steine Scherben". Da ist was dran: Der ehemalige Postzustellbereich SO36, Hinterhof West-Berlins, ist in den 70er-Jahren an drei Seiten von der Mauer umschlossen und somit der perfekte Lebensraum für Utopien. Und ebenso bestens geeignet als "Battleground" der Band und ihrer Anhängerinnen und Anhänger für den Kampf um ein alternatives, teilweise anarchistisches Leben inmitten einer kapitalistischen Gesellschaft.



Zur gleichen Zeit, als Pallat mit einem Beil ins Fernsehstudio kam, exakt am 7. Dezember 1971, besetzten die Scherben im Anschluss an ein Konzert in der TU Berlin einen ungenutzten Teil des Bethanien-Krankenhauses. Den ehemaligen "Schwestern-Flügel" des Bethanien benannten die Besetzerinnen und Besetzer in "Georg-von-Rauch-Haus" um - nach dem gleichnamigen Anarchisten, der vier Tage zuvor nach einem Schusswechsel mit der Polizei verstorben war.



Bommi Baumann, Mitglied der terroristischen Gruppe "Bewegung 2. Juni", war regelmäßig im Rauch-Haus. Rio hatte vorsichtshalber seinen Personalausweis stets neben seinem Bett liegen, denn wie sich Scherben-Gitarrist Lanrue auch 50 Jahre später noch mit Schaudern erinnert, "haben uns die Bullen nachts mit entsicherter MP aus dem Bett geholt."

Irgendwann hatten die Scherben von diesem Leben die Schnauze voll, denn laut Gitarrist R.P.S. Lanrue hatten die Bandmitglieder überhaupt keine Privatsphäre mehr. Das schicke Lebensgefühl der frühen 70er im Kreuzberger Biotop war dahin und zum Klischee verkommen: "Es war ein einziges Kommen und Gehen", erzählte Lanrue dem Historiker und Autor Michael Sontheimer auf launige Art und Weise. "Unsere Adresse stand ja auf unseren Platten und es kursierte das Gerücht in der Szene, dass man bei uns pennen könne. Irgendwann stand dann eine ganze Schulklasse aus Düsseldorf vor der Tür ..."



1975 verabschiedeten sich die Scherben vom aufwühlenden West-Berlin in das erneut selbstbestimmte Leben und Arbeiten, diesmal auf einem Bauernhof in Nordfriesland.

Druck und Vereinnahmung

Pallats Nachfolgerin, die spätere Grünen-Politikerin Claudia Roth, versuchte als letzte Managerin der Scherben vergeblich, die Band in den 80ern kommerziell zu retten. Doch die hatte sich in ihren Überzeugungen und Idealen verfangen. Auf ihrer letzten großen Tour 1984 musste die Band für ihren Heldenstatus bluten, und hatte am Ende einen Fehlbetrag von 200.000 DM zu beklagen. Lanrue erzählte mir 2017, als die Tribute-Alben "Radio für Millionen" und "Ton Steine Scherben: In Dub" erschienen, dass man in den 80er- Jahren keine Tournee kostendeckend fahren konnte, weil der Druck der Szene die Band dazu gebrachte hatte, viel zu niedrige Eintrittspreise zu erheben. Claudia Roth erinnerte sich 2015 in einem Interview mit dem "Donaukurier" an das Ende der Band 1985: "Es ist ja nicht so gewesen, dass keine Leute mehr kamen. Aber während man für BAP-Konzerte klaglos 50 Mark hinlegte, gab es Proteste, wenn die Scherben 15 Mark für eine Karte wollten. Da hieß es gleich: Ihr seid jetzt auch schon Ausbeuter."



Der Stress mit der linken Szene hatte nach Lanrues Erinnerungen seit den 70ern stetig zugenommen. Es wurde einfach nicht akzeptiert, wenn die Scherben mal irgendwann und irgendwo in Deutschland keine Lust hatten, nach einem Gig die nächste leerstehende Kita zu besetzen.

Liveauftritt in den 80ern | Bild: dpa/Hardy Schiffler

Viertes Album floppte

Die Helden der Szene verloren ihren Status als Lichtgestalten. Ihre textliche Hinwendung zu persönlichen Themen und somit ihre Entfernung von primär politischen Songs, insbesondere auf ihrem vierten Studioalbum "IV" von 1981, wurde von ihren ehemaligen Fans, Genossen, Mit-Streitern, -Besetzern und -Aktivisten nicht mitgetragen und das Album floppte total.



Der finanzielle Druck wurde immer größer und führte zu Abenteuern, wie jenes, das Lanrue nie vergessen wird: "Alle Leute wollten uns politisch oder anderweitig vereinnahmen. Wir absolvierten strapaziöse Tourneen, aber hatten kein eigenes Auto. Einmal hatten wir einen VW-Bus von Dieter Kunzelmann geliehen, aber der wurde von den Bullen gesucht und sein Bus natürlich auch. Also standen wir mit unseren Sachen schnell neben dem beschlagnahmten Bulli auf der Straße."



Dass "Ton Steine Scherben" zwar immens wichtig für Deutschlands Musikgeschichte, hingegen aber kaum bekannt, oder gar kommerziell erfolgreich waren, blieb so bis zu der späten Genugtuung für die Band im Jahr 2015. Mit der Sammlung ihrer Vinyl-Alben als Box (Das Gesamtwerk - Die Studioalben) erreichten die Scherben erstmalig die deutschen Alben-Charts und stießen dabei bis auf Platz 29 vor.

Einfluss auf die Nachfolge-Generation

Im Übrigen ist der Einfluss der Scherben auf die nachfolgenden Jahrzehnte und ihre Protagonistinnen und Protagonisten nicht überzubewerten. Die Scherben hatten eine musikalische Vorbildfunktion für den deutschen Punk und die "Neue Deutsche Welle". Ihre Texte im Kampf gegen Ausbeutung und Unterdrückung sind heute ebenso aktuell wie in den 70ern, ihr gesellschaftliches Engagement hat die Friedensbewegung ebenso beeinflusst wie die LGBTQIA+Bestrebungen. Weil sie die etablierte Musikindustrie damals ablehnte und ihre Musik nicht herausbringen wollte, gründeten "Ton Steine Scherben" 1971 mit "David Volksmund Produktion" eines der ersten Independent-Label Deutschlands und starten damit einen unabhängigen Verkaufszweig, der sich bis heute etabliert hat. Erfolgreiche deutsche Bands wie die Toten Hosen, Wir sind Helden, Freundeskreis, Fettes Brot oder die Beatsteaks haben den Scherben ebenso gehuldigt, wie Marianne Rosenberg, Rocko Schamoni oder Clueso. Den Inhalt ihres berühmten "Rauch-Haus-Songs" hat die Lichtenberger Band "KAFVKA" 2016 bei ihrer Adaption in einen aktuellen Kontext überführt und somit erneut die Relevanz auch der frühen Texte von Rio Reiser dokumentiert: "Und die Leute im sanierten Haus rufen: Ihr kriegt uns hier nicht raus! Das ist jetzt unser Haus, schmeißt doch endlich alle ohne Cash aus Kreuzberg raus!"

Die eigene Peinlichkeit

Ganz ohne Eitelkeiten waren unsere Kreuzberger Helden allerdings nicht. Wie sich erst später herausstellen sollte, stimmte die von Rio Reiser herangezogene Herleitung des Bandnamens nicht, die laut Rio auf einem Zitat des Troja- Entdeckers Heinrich Schliemann beruhen sollte. "Alles was ich fand, waren Ton, Steine, Scherben." Tja, klingt echt gut, oder? De facto aber erklärten Bassist Kai Sichtermann und Schlagzeuger Wolfgang Seidel übereinstimmend, dass der Bandname einem Brainstorming entsprungen sei und selbiges ursprünglich den Namen "VEB Ton Steine Scherben" gebar.



Es hätte in diesem Jahr eine Menge Feierlichkeiten zum 50. Jubiläum gegeben: Beim bereits ausverkauften Konzert im SO36, ursprünglich für den 12. September 2020 geplant, jetzt auf den 11. Juni 2021 terminiert, sollen neben Lanrue und Sichtermann und anderen auch Pallat, Angie Olbrich und Funky K. Götzner zum Jubiläum mitspielen - unterstützt von hochkarätigen Gästen, wie Christiane Rösinger, Dota, Lüül und Schauspieler Milan Peschel.



Aber es hätte auch eine ganze Festival-Woche geben sollen, mit Lesungen und Podiumsgesprächen, Führungen und Filmen - und gleich drei Dampfer-Touren. Jetzt soll das gesamte Scherben-Festival in der Woche vom 7. bis 13. Juni 2021 stattfinden.



Vielleicht gibt es dann ja auch, "dank" des Covid-19-Aufschubs, ein zweites, großes Jubiläums-Konzert der aktuellen Ton Steine Scherben-Besetzung. Es würde der Bedeutung der Scherben als inhaltlich wichtigster, weil einflussreichster Band Deutschlands entsprechen. Denn längst nicht jeder Fan, wie auch Sie jetzt gerade möglicherweise traurig feststellen müssen, hat eine Karte für das Scherben-Jubiläumskonzert am 11. Juni 2021 im SO36 - inklusive Ihres geschätzten Autors, einem ewigen Verehrer von "Ton Steine Scherben".