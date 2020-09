Alter, so sein Maestro Daniel Barenboim, sei sowieso nicht das Wesentliche: "Es sind nicht nur 450 Jahre, es sind 450 Jahre, in denen das Orchester mit den berühmtesten Musikern zu tun hatte. Mendelssohn, Schumann, Weber, Richard Strauss war Generalmusikdirektor. Das ist doch das Erstaunliche."

Nach trostlosen Jahren unter dem unkultivierten Soldatenkönig hat dessen Sohn der Hofkapelle wieder zur Blüte verholfen: Friedrich der Große. Die Musiker begleiteten ihn beim Flötenkonzert in Sanssouci. Seither hat die Staatskapelle über die Jahrhunderte einen ganz besonderen Klang entwickelt: Dunkel, weich, die Töne lange haltend, im Legato verbindend.

Barenboim hat sich 1990 in diesen Klang verliebt, er kannte ihn aus den Emigrantenorchestern in Buenos Aires und Israel. "Die Staatskapelle ist eines der wenigen Orchester, das wirklich denkt, in und mit der Musik", sagt er.