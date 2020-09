Die Ausschreibung der Rohbauarbeiten für das Bauhaus-Archiv/Museum in Berlin beginnt von vorn. Das Verfahren müsse wiederholt werden, weil einer der Bieter erfolgreich gegen seine Nichtberücksichtigung vorgegangen sei, teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung am Montag mit. Bei einer Nachprüfung, die der betroffene Bieter veranlasst habe, sei ein "möglicher Interessenkonflikt" beim Vergabeverfahren nachgewiesen worden, hieß es weiter. Die Vergabekammer habe die Verstöße bestätigt, damit sei das Vergabeverfahren aufgehoben worden. Die Antikorruptionsstelle sei eingeschaltet, so die Senatsverwaltung.

Die Neuausschreibung werde sich auf die Termin- und Kostenplanung auswirken, teilte die Senatsverwaltung zudem mit. In welchem Umfang, werde aktuell geprüft. Das Land Berlin behalte sich vor, juristische Schritte im Hinblick auf mögliche Schadenersatzforderungen einzuleiten.



Das Bauhaus-Archiv und Museum für Gestaltung an der Klingelhöferstraße in Berlin-Tiergarten wird umfangreich saniert und um einen gläsernen Turm erweitert. Im Juni vergangenen Jahres war symbolischer Spatenstich. Mit der Fertigstellung der Gebäude war bisher Ende 2021 gerechnet worden, die Wiedereröffnung war für 2022/2023 geplant.



Ursprünglich sollte das Projekt 56 Millionen Euro kosten, zuletzt beliefen sich die Kosten auf gut 64,3 Millionen Euro. Der Bund übernimmt 29,4 Millionen Euro, das Land Berlin den Rest, auch die bisher bekannten Mehrkosten in Höhe von gut 8 Millionen Euro.